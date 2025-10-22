Apple-Knaller bei MediaMarkt: iPhone 17 Pro mit Unlimited‑Tarif zum Sparpreis

Gerade vorgestellt und schon verfügbar: Bei MediaMarkt findet ihr das iPhone 17 Pro in Kombination mit unbegrenztem Datenvolumen sowie einer Flatrate für Telefonate und SMS. Wir haben die Details geprüft und zeigen euch, warum dieses Paket so attraktiv ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bei MediaMarkt gibt es die neueste Pro-Version des iPhones zusammen mit einem Handytarif für 54,99 Euro im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Im Paket sind unbegrenztes Datenvolumen und eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS im o2-Netz enthalten.

Anzeige

Einmalig fallen 355,93 Euro für Anschluss, Versand und Zuzahlung an. Ihr bekommt jedoch ein Guthaben von 150 Euro, was euch auf die Grundgebühr angerechnet wird. In der untenstehenden Rechnung seht ihr, wie sich das Ganze zusammensetzt.

Angebot bei MediaMarkt ansehen

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Unlimited Max

Allnet- und SMS-Flat

Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

150 Euro Guthaben (wird mit Grundgebühr verrechnet)

Anzeige

Apple iPhone 17 Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick

24 × 54,99 Euro monatliche Grundgebühr = 1.319,76 Euro

Einmalige Kosten: 309,99 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 355,93 Euro

309,99 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 355,93 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 1.675,69 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 1.675,69 Euro Gerätewert (laut idealo.de): 1.279 Euro

(laut idealo.de): 1.279 Euro Guthaben : 150 Euro

: 150 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Guthaben): 246,69 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Guthaben): 246,69 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 10,28 Euro

Angebot bei MediaMarkt ansehen

Das iPhone 17 Pro mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern derzeit mindestens 1.279 Euro (inklusive Versand). Wenn ihr diesen Betrag sowie das Guthaben von den Gesamtkosten über die Laufzeit abzieht, ergibt sich, dass ihr effektiv nur 9,45 Euro pro Monat zahlt. Dabei handelt es sich um einen besonders günstigen Preis für einen Unlimited-Tarif.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.