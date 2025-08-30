Apple-Knaller: iPhone 16 Pro mit Unlimited‑Tarif zum Sparpreis + Apple Watch Ultra 2 kostenlos

Bei o2 bekommt ihr aktuell das iPhone 16 Pro zusammen mit der Apple Watch Ultra 2 als Bundle. Dazu bekommt ihr unbegrenztes 5G-Datenvolumen und könnt ohne Limit telefonieren und SMS schreiben. Hier die Details.
o2 hat aktuell ein tolles Angebot für euch auf Lager: das iPhone 16 in der Pro-Version. Ihr bekommt das Apple-Smartphone für 67,49 Euro pro Monat und erhaltet als Bonus die Apple Watch Ultra 2 im Wert von 766 Euro dazu (Angebot bei o2 ansehen). Zu Beginn zahlt ihr einmalig nur 5,99 Euro für Versandkosten und Zuzahlung. Der Anschlusspreis entfällt aktionsweise.
Der Tarif bietet euch unbegrenztes 5G-Datenvolumen im o2-Netz. Unten zeigen wir euch anhand unserer Berechnung, warum dieses Angebot so attraktiv ist.
Die Tarif-Details auf einen Blick:
- Netz: o2
- Tarif: Mobile Unlimited Smart
- Allnet- und SMS-Flat
- Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 15 MBit/s Download)
- EU-Roaming inklusive
- Ratenzahlung über 36 Monate
- 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
- Apple Watch Ultra 2 im Wert von 766 Euro kostenlos dazu
Apple iPhone 16 Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot
Unsere Beispielrechnung bezieht sich auf eine Ratenzahlung über 36 Monate. Ihr könnt das Gerät aber auch in 24 Monaten abbezahlen. Unabhängig davon, für welchen Ratenplan ihr euch entscheidet, beträgt die Mindestlaufzeit des Tarifs immer 24 Monate.
Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:
- 36 × 67,49 Euro monatliche Grundgebühr
- Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro
- Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.435,63 Euro
- Gerätewerte (laut idealo.de): 982,50 Euro (Handy) + 765,90 Euro (Watch)
- Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 687,23 Euro
- Effektivkosten Tarif pro Monat: 19,09 Euro
Das Apple iPhone 16 Pro mit 128 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell 983 Euro (inklusive Versand). Die Apple Watch Ultra 2 schlägt in Schwarz mit mindestens 766 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über die 36 Monate Laufzeit ab, so wird klar, dass ihr hier effektiv nur 19,09 Euro im Monat zahlt – ein günstiger Preis für eine Allnet- & SMS-Flat mit unlimitiertem Datenvolumen.
Video: Das ist das neue iPhone 16 Pro
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.