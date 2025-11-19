Apple-Knaller: iPhone 17 Pro Max mit 30-GB‑Tarif zum Sparpreis + AirPods Pro 3 gratis

Bei o2 gibt es das neue iPhone 17 Pro Max gerade mit den Apple AirPods Pro 3 als Tarif-Bundle zum besonders günstigen Preis. Dazu bekommt ihr 30 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Hier die Details.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

o2 bietet euch ab sofort das iPhone 17 Pro im Tarif "Mobile M" für 65,99 Euro pro Monat über 36 Monate an und legt die AirPods Pro 3 dazu, die sonst 249 Euro kosten (Angebot bei o2 ansehen). Einmalig zahlt ihr nur 5,99 Euro für Zuzahlung sowie Versand und der Anschlusspreis entfällt.

Anzeige

Der Tarif bietet euch 30 GB 5G-Datenvolumen im o2-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im Download. Eine Allnet- und SMS-Flat ist ebenso enthalten wie EU-Roaming.

Angebot bei o2 ansehen

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Mobile M

Allnet- und SMS-Flat

30 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

EU-Roaming inklusive

Ratenzahlung über 36 Monate

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

iPhone 17 Pro Max mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Unsere Beispielrechnung bezieht sich auf eine Ratenzahlung über 36 Monate. Ihr könnt das Gerät aber auch in 24 Monaten abbezahlen. Unabhängig davon, für welchen Ratenplan ihr euch entscheidet, beträgt die Mindestlaufzeit des Tarifs immer 24 Monate.

Anzeige

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

36 × 65,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro Gesamtkosten über 36 Monate: 2.381,63 Euro

2.381,63 Euro Gerätewerte (UVP): 1.449 Euro (Handy) + 249 Euro (AirPods)

(UVP): 1.449 Euro (Handy) + 249 Euro (AirPods) Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 683,63 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 683,63 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 18,99 Euro

Das Apple iPhone 17 Pro Max mit 256 GB hat einen UVP von 1.449 Euro (inklusive Versand). Die Apple AirPods Pro 3 sind 249 Euro wert (UVP). Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über 36 Monate ab, so wird klar, dass ihr effektiv nur 18,99 Euro pro Monat zahlt – ein günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flatrate mit 30 GB Datenvolumen.

Angebot bei o2 ansehen

Anzeige

Das ist das neue iPhone 17 Pro Max

Das iPhone 17 Pro Max verfügt über ein 6,9 Zoll großes OLED-Display, den neuen A19 Pro Chip mit 12 GB RAM und eine verbesserte Kühlung durch eine Vapor Chamber. Es besitzt eine 48-MP-Hauptkamera, eine 48-MP-Telefotokamera, eine 18-MP-Frontkamera und einen USB-C-3.2-Anschluss. Das Aluminiumgehäuse macht es widerstandsfähiger gegen Überhitzung.