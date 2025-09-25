Apple-Knaller: Neues iPhone 17 mit 20‑GB‑Tarif zum Witzpreis

Apple-Fans aufgepasst: Wenn ihr euch das neue iPhone 17 günstig mit Vertrag sichern wollt, solltet ihr jetzt bei Blau vorbeischauen.

Im Angebot ist das iPhone 17 mit "Blau Allnet M"-Tarif für nur 1 Euro Zuzahlung und 37,99 Euro Grundgebühr bei einer Ratenzahlung über 36 Monate. Einmalig kommen noch 4,99 Euro Versandkosten dazu, der Anschlusspreis entfällt.

Im Tarif enthalten sind eine Allnet- und SMS-Flat sowie 20 GB 5G-Datenvolumen im o2-Netz. Wir haben alle Kosten durchgerechnet und verraten, warum ihr hier ein absolutes Schnäppchen macht.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Blau Allnet M

Allnet- und SMS-Flat

20 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s Download)

(max. 50 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

iPhone 17 mit Vertrag bei Blau: Darum lohnt sich der Deal

Unsere Beispielrechnung bezieht sich auf eine Ratenzahlung von 36 Monaten. Es ist auch möglich, das Gerät über 24 Monate abzubezahlen. Die Mindestlaufzeit des Tarifs beträgt dabei immer 24 Monate, sie ist unabhängig vom gewählten Ratenplan.

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

36 × 37,99 Euro monatliche Grundgebühr = 1.367,64 Euro

monatliche Grundgebühr = 1.367,64 Euro Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 1.373,63 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 1.373,63 Euro Gerätewert (UVP): 949 Euro

(UVP): 949 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert): 424,63 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert): 424,63 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 11,80 Euro

Das iPhone 17 mit 256 GB kostet 949 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles über 36 Monate Ratenzahlung ab, so wird klar, dass ihr effektiv nur 11,80 Euro im Monat für den reinen Tarif zahlt. Das ist sehr günstig für die gebotene Leistung.

Auch gut: iPhone Air günstig bei Blau

Neben dem iPhone 17 hat Blau auch das komplett neue, ultradünne iPhone Air mit "Blau Allnet M"-Tarif für nur 1 Euro Zuzahlung sowie 44,99 Euro Grundgebühr im Angebot. Effektiv zahlt ihr hier 11,85 Euro für den reinen Tarif bei einer Ratenzahlung über 36 Monate.

iPhone 17: Das kann Apples brandneues Smartphone

Das iPhone 17 kommt mit einem 6,3-Zoll-Display, das erstmals auch in der Standardversion ProMotion unterstützt. Die adaptive Bildwiederholrate reicht von 1 bis 120 Hertz – so laufen Animationen flüssig, während das Gerät gleichzeitig Strom spart. Mit bis zu 3.000 Nits erreicht der Bildschirm im Freien eine Helligkeit, die kein iPhone zuvor geboten hat.

Vorne schützt das neue Ceramic Shield 2, das laut Apple deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer ist. Im Inneren arbeitet der A19-Chip im 3-nm-Verfahren mit einer 6-Kern-CPU und einer 5-Kern-GPU. Das bringt nicht nur mehr Leistung, sondern auch bessere Energieeffizienz. Die Akkulaufzeit soll im Vergleich zum iPhone 16 spürbar gestiegen sein – Apple spricht von bis zu acht Stunden längerer Videowiedergabe. Per Kabel sollen zehn Minuten Laden für rund acht Stunden Videonutzung genügen.

Die Hauptkamera setzt jetzt auf ein 48-MP-Dual-Fusion-System mit 1x- und 2x-Brennweite. Die Frontkamera nutzt „Center Stage“ und kann zwischen vier festen Bildausschnitten wechseln, ohne dass ihr das iPhone drehen müsst. Außerdem beginnt der Speicher nun bei 256 GB – kleinere Varianten gibt es nicht mehr.