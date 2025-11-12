Apple-Knüller: iPhone 17 Pro mit Unlimited‑Tarif zum Sparpreis + Apple Watch Ultra 3 geschenkt

Bei o2 gibt es das brandneue iPhone 17 Pro jetzt zusammen mit der Apple Watch Ultra 3 als Bundle zum Tiefstpreis. Ihr erhaltet unbegrenztes 5G-Datenvolumen und könnt ohne Limit telefonieren und SMS schreiben. Hier die Details.
o2 hat neuerdings ein Angebot für das iPhone 17 Pro für euch auf Lager. Ihr zahlt für das Apple-Smartphone im Tarif "o2 Mobile Smart Unlimited" für 81,99 Euro pro Monat über 36 Monate und bekommt zusätzlich die Apple Watch Ultra 3 im Wert von 829 Euro dazu (Angebot bei o2 ansehen). Zu Beginn fallen nur 5,99 Euro für Zuzahlung und Versand an, der Anschlusspreis entfällt.
Der Tarif bietet euch unbegrenztes 5G-Datenvolumen im o2-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 MBit/s im Download. Die Allnet- und SMS-Flat ist ebenso enthalten wie EU-Roaming.
Die Tarif-Details auf einen Blick:
- Netz: o2
- Tarif: Mobile Unlimited Smart
- Allnet- und SMS-Flat
- Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 15 MBit/s Download)
- EU-Roaming inklusive
- Ratenzahlung über 36 Monate
- 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
- Apple Watch Ultra 3 im Wert von 829 Euro inklusive
Apple iPhone 17 Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot
Unsere Beispielrechnung bezieht sich auf eine Ratenzahlung über 36 Monate. Ihr könnt das Gerät aber auch über 24 Monate abbezahlen. Unabhängig davon, für welchen Ratenplan ihr euch entscheidet, beträgt die Mindestlaufzeit des Tarifs immer 24 Monate.
Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:
- 36 × 81,99 Euro monatliche Grundgebühr
- Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro
- Gesamtkosten über 36 Monate: 2.957,63 Euro
- Gerätewerte (laut idealo.de): 1.245 Euro (Handy) + 829 Euro (Watch)
- Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 883,63 Euro
- Effektivkosten Tarif pro Monat: 24,55 Euro
Das Apple iPhone 17 Pro mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell 1.245 Euro (inklusive Versand). Die Apple Watch Ultra 3 in Schwarz ist ab 829 Euro erhältlich. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über die 36-monatige Laufzeit ab, so wird klar, dass ihr hier effektiv nur 24,55 Euro pro Monat zahlt – ein günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flatrate mit unlimitiertem Datenvolumen.
