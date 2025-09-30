Apple-Kracher bei MediaMarkt: iPhone 17 Pro mit Unlimited‑Tarif zum Schleuderpreis

Frisch vorgestellt und direkt verfügbar: Bei MediaMarkt könnt ihr euch das iPhone 17 Pro sichern – zusammen mit unbegrenztem Datenvolumen sowie einer Flatrate für Telefonate und SMS. Wir haben uns die Details genau angesehen und verraten, weshalb sich das Angebot lohnt.
Bei MediaMarkt gibt es die neueste Pro-Version des iPhones zusammen mit einem Handytarif für 54,99 Euro im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Im Paket sind unbegrenztes Datenvolumen und eine Allnet-Flat im o2-Netz enthalten.
Einmalig fallen 355,93 Euro für Anschluss, Versand und Zuzahlung an. Ihr bekommt jedoch ein Guthaben von 150 Euro, was euch auf die Grundgebühr angerechnet wird. In der untenstehenden Rechnung seht ihr, wie sich das Ganze zusammensetzt.
Die Tarif-Details auf einen Blick:
- Netz: o2
- Tarif: Unlimited Max
- Allnet- und SMS-Flat
- Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)
- EU-Roaming inklusive
- 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
- 150 Euro Guthaben (wird mit Grundgebühr verrechnet)
Apple iPhone 17 Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich der Deal
Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick
- 24 × 54,99 Euro monatliche Grundgebühr = 1.319,76 Euro
- Einmalige Kosten: 309,99 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 355,93 Euro
- Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 1.675,69 Euro
- Gerätewert (laut idealo.de): 1.299 Euro
- Guthaben: 150 Euro
- Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Guthaben): 226,69 Euro
- Effektivkosten Tarif pro Monat: 9,45 Euro
Das iPhone 17 Pro mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei Händlern derzeit mindestens 1.299 Euro (inklusive Versand). Wenn ihr diesen Betrag sowie das Guthaben von den Gesamtkosten über die Laufzeit abzieht, ergibt sich, dass ihr effektiv nur 9,45 Euro pro Monat zahlt. Dabei handelt es sich um einen besonders günstigen Preis für einen Unlimited-Tarif.
