Apple-Kracher: iPhone 16 Pro Max mit Unlimited-Tarif & gratis AirPods Pro 2

Bei o2 gibt es aktuell das iPhone 16 Pro Max in Kombination mit unbegrenztem 5G-Datenvolumen. Obendrauf bekommt ihr die AirPods Pro 2 ohne Aufpreis. Hier erfahrt ihr, was das Paket auszeichnet.
Bei o2 bekommt ihr gerade ein großartiges Tarifangebot für das Flaggschiff-Modell von Apple: das neue iPhone 16 in der Pro-Max-Version. Für nur 58,49 Euro im Monat könnt ihr euch dieses Apple-Smartphone sichern und bekommt als Bonus die AirPods Pro 2 im Wert von 213 Euro kostenlos dazu (Angebot bei o2 ansehen). Einmalig fallen nur 5,99 Euro für den Versand und die Zuzahlung an, während der Anschlusspreis komplett entfällt.
Der Tarif bietet euch unlimitiertes 5G-Datenvolumen im o2-Netz. Unten findet ihr unsere Berechnung, die zeigt, warum dieser Deal so attraktiv ist.
Die Tarif-Details auf einen Blick:
- Netz: o2
- Tarif: Mobile Unlimited Smart
- Allnet- und SMS-Flat
- Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 15 MBit/s Download)
- EU-Roaming inklusive
- Ratenzahlung über 36 Monate
- 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
- AirPods Pro 2 im Wert von 213 Euro kostenlos dazu
iPhone 16 Pro Max mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot
Unsere Beispielrechnung basiert auf einer Ratenzahlung über 36 Monate. Ihr könnt das Gerät jedoch auch in 24 Monaten abbezahlen. Egal, für welchen Ratenplan ihr euch entscheidet, die Mindestlaufzeit des Tarifs beträgt immer 24 Monate.
Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:
- 36 × 58,49 Euro monatliche Grundgebühr
- Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro
- Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.111,63 Euro
- Gerätewerte (laut idealo.de): 1.115 Euro (Handy) + 212,90 Euro (AirPods)
- Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 783,73 Euro
- Effektivkosten Tarif pro Monat: 21,77 Euro
Das Apple iPhone 16 Pro Max mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell 1.115 Euro (inklusive Versand). Die AirPods Pro schlagen mit mindestens 213 Euro zu Buche. Wenn ihr diese Beträge von den Gesamtkosten über die 36 Monate abzieht, wird deutlich, dass ihr effektiv nur 21,77 Euro pro Monat zahlt – ein hervorragender Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit unlimitiertem 5G-Datenvolumen.
Das ist das neue iPhone 16 Pro Max im Video
