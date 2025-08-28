Apple-Kracher: iPhone 16 Pro Max mit Unlimited-Tarif & gratis AirPods Pro 2

Bei o2 gibt es aktuell das iPhone 16 Pro Max in Kombination mit unbegrenztem 5G-Datenvolumen. Obendrauf bekommt ihr die AirPods Pro 2 ohne Aufpreis. Hier erfahrt ihr, was das Paket auszeichnet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bei o2 bekommt ihr gerade ein großartiges Tarifangebot für das Flaggschiff-Modell von Apple: das neue iPhone 16 in der Pro-Max-Version. Für nur 58,49 Euro im Monat könnt ihr euch dieses Apple-Smartphone sichern und bekommt als Bonus die AirPods Pro 2 im Wert von 213 Euro kostenlos dazu (Angebot bei o2 ansehen). Einmalig fallen nur 5,99 Euro für den Versand und die Zuzahlung an, während der Anschlusspreis komplett entfällt.

Anzeige

Der Tarif bietet euch unlimitiertes 5G-Datenvolumen im o2-Netz. Unten findet ihr unsere Berechnung, die zeigt, warum dieser Deal so attraktiv ist.

Angebot bei o2 ansehen

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Mobile Unlimited Smart

Allnet- und SMS-Flat

Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 15 MBit/s Download)

EU-Roaming inklusive

Ratenzahlung über 36 Monate

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

AirPods Pro 2 im Wert von 213 Euro kostenlos dazu

iPhone 16 Pro Max mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Unsere Beispielrechnung basiert auf einer Ratenzahlung über 36 Monate. Ihr könnt das Gerät jedoch auch in 24 Monaten abbezahlen. Egal, für welchen Ratenplan ihr euch entscheidet, die Mindestlaufzeit des Tarifs beträgt immer 24 Monate.

Anzeige

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

36 × 58,49 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.111,63 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.111,63 Euro Gerätewerte (laut idealo.de): 1.115 Euro (Handy) + 212,90 Euro (AirPods)

(laut idealo.de): 1.115 Euro (Handy) + 212,90 Euro (AirPods) Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 783,73 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 783,73 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 21,77 Euro

Das Apple iPhone 16 Pro Max mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell 1.115 Euro (inklusive Versand). Die AirPods Pro schlagen mit mindestens 213 Euro zu Buche. Wenn ihr diese Beträge von den Gesamtkosten über die 36 Monate abzieht, wird deutlich, dass ihr effektiv nur 21,77 Euro pro Monat zahlt – ein hervorragender Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit unlimitiertem 5G-Datenvolumen.

Angebot bei o2 ansehen

Anzeige

Das ist das neue iPhone 16 Pro Max im Video

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.