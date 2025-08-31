Apple-Kracher: iPhone 16 Pro Max mit Unlimited‑Tarif zum Sparpreis + gratis Watch Ultra 2

Bei o2 könnt ihr euch aktuell das iPhone 16 Pro Max zusammen mit der Apple Watch Ultra 2 zu einem attraktiven Preis sichern. Dazu gibt es unbegrenztes 5G-Datenvolumen sowie eine Flatrate für Telefonate und SMS. Hier die Details.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

o2 hat derzeit ein Angebot auf Lager, das sich sehen lassen kann: das iPhone 16 in der Pro-Max-Version. Für 74,49 Euro im Monat gehört das Apple-Smartphone euch und als Zugabe gibt es die Apple Watch Ultra 2 mit dazu (Angebot bei o2 ansehen). Zu Beginn fallen lediglich einmalig 5,99 Euro für Versand und Zuzahlung an, der Anschlusspreis entfällt.

Der Tarif bietet euch unlimitiertes 5G-Datenvolumen im o2-Netz. Jedoch ist in diesem Tarif die Übertragungsrate auf 15 MBit/s im Download limitiert. Unten zeigen wir euch anhand unserer Berechnung, warum dieses Angebot so attraktiv ist.

Angebot bei o2 ansehen

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Mobile Unlimited Smart

Allnet- und SMS-Flat

Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 15 MBit/s Download)

(max. 15 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

Ratenzahlung über 36 Monate

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Apple Watch Ultra 2 im Wert von 766 Euro kostenlos dazu

Apple iPhone 16 Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich der Deal

Die Beispielrechnung basiert auf einer Ratenzahlung über 36 Monate. Alternativ könnt ihr das Gerät auch innerhalb von 24 Monaten abbezahlen. Der Tarif hat dabei unabhängig von der gewählten Ratenlaufzeit immer eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

36 × 74,49 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.687,63 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.687,63 Euro Gerätewerte (laut idealo.de): 1.115 Euro (Handy) + 765,90 Euro (Watch)

(laut idealo.de): 1.115 Euro (Handy) + 765,90 Euro (Watch) Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 811,84 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 811,84 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 22,55 Euro

Das Apple iPhone 16 Pro Max mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern derzeit mindestens 1.115 Euro inklusive Versand. Die Apple Watch Ultra 2 in Schwarz schlägt mit ca. 766 Euro zu Buche. Rechnet man diese Werte von den Gesamtkosten über 36 Monate Ratenzahlung ab, zeigt sich, dass ihr effektiv 22,55 Euro im Monat für eine Allnet- und SMS-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen zahlt – ein Angebot, das sich lohnt.

Angebot bei o2 ansehen

Video: Das ist das iPhone 16 Pro Max

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

