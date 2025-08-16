Apple-Knaller: iPhone 16 Pro Max mit Unlimited‑Tarif zum Sparpreis + Watch Ultra 2 gratis

Für alle von euch, die die neuesten Apple-Geräte lieben, lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Angebot von o2. Dort gibt es das iPhone 16 Pro Max zusammen mit der Apple Watch Ultra 2 zu einem attraktiven Preis. Zusätzlich habt ihr unbegrenztes 5G-Datenvolumen sowie eine Flatrate für Telefonate und SMS mit dabei.
o2 hat derzeit ein Angebot auf Lager, das sich sehen lassen kann: das iPhone 16 in der Pro-Max-Version. Für 71,99 Euro im Monat gehört das Apple-Smartphone euch und als Zugabe gibt es die Apple Watch Ultra 2 mit dazu (Angebot bei o2 ansehen). Zu Beginn fallen lediglich einmalig 5,99 Euro für Versand und Zuzahlung an, der Anschlusspreis entfällt.
Der Tarif bietet euch unlimitiertes 5G-Datenvolumen im o2-Netz. Jedoch ist in diesem Tarif die Übertragungsrate auf 15 MBit/s im Download limitiert. Unten zeigen wir euch anhand unserer Berechnung, warum dieses Angebot so attraktiv ist.
Die Tarif-Details auf einen Blick:
- Netz: o2
- Tarif: Mobile Unlimited Smart
- Allnet- und SMS-Flat
- Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 15 MBit/s Download)
- EU-Roaming inklusive
- Ratenzahlung über 36 Monate
- 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
- Apple Watch Ultra 2 im Wert von 779 Euro kostenlos dazu
Apple iPhone 16 Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich der Deal
Die Beispielrechnung basiert auf einer Ratenzahlung über 36 Monate. Alternativ könnt ihr das Gerät auch innerhalb von 24 Monaten abbezahlen. Der Tarif hat dabei unabhängig von der gewählten Ratenlaufzeit immer eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten.
Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:
- 36 × 71,99 Euro monatliche Grundgebühr
- Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro
- Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.597,63 Euro
- Gerätewerte (laut idealo.de): 1.109,89 Euro (Handy) + 778,94 Euro (Watch)
- Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 708,80 Euro
- Effektivkosten Tarif pro Monat: 19,69 Euro
Das Apple iPhone 16 Pro Max mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern derzeit mindestens 1.110 Euro inklusive Versand. Die Apple Watch Ultra 2 in Schwarz schlägt mit ca. 779 Euro zu Buche. Rechnet man diese Werte von den Gesamtkosten über 36 Monate Ratenzahlung ab, zeigt sich, dass ihr effektiv 19,69 Euro im Monat für eine Allnet- und SMS-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen zahlt – ein Angebot, das sich lohnt.
Video: Das ist das iPhone 16 Pro Max
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.