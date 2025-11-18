Apple-Kracher: iPhone 17 Pro mit Unlimited‑Tarif zum Sparpreis + Apple Watch Ultra 3 gratis

Bei o2 gibt es das neue iPhone 17 Pro gerade mit der Apple Watch Ultra 3 als Bundle zum besonders günstigen Preis. Dazu bekommt ihr unbegrenztes 5G-Datenvolumen. Hier sind die Details.

o2 hat neuerdings ein Angebot für das iPhone 17 Pro für euch auf Lager. Ihr zahlt für das Apple-Smartphone im Tarif "o2 Mobile Smart Unlimited" für 81,99 Euro pro Monat über 36 Monate und bekommt zusätzlich die Apple Watch Ultra 3 im Wert von 819 Euro dazu (Angebot bei o2 ansehen). Zu Beginn fallen nur 5,99 Euro für Zuzahlung und Versand an, der Anschlusspreis entfällt.

Der Tarif bietet euch unbegrenztes 5G-Datenvolumen im o2-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 MBit/s im Download. Die Allnet- und SMS-Flat ist ebenso enthalten wie EU-Roaming.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Mobile Unlimited Smart

Allnet- und SMS-Flat

Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 15 MBit/s Download)

EU-Roaming inklusive

Ratenzahlung über 36 Monate

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Apple Watch Ultra 3 im Wert von 819 Euro inklusive

Apple iPhone 17 Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Unsere Beispielrechnung bezieht sich auf eine Ratenzahlung über 36 Monate. Ihr könnt das Gerät aber auch über 24 Monate abbezahlen. Unabhängig davon, für welchen Ratenplan ihr euch entscheidet, beträgt die Mindestlaufzeit des Tarifs immer 24 Monate.

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

36 × 81,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro Gesamtkosten über 36 Monate: 2.957,63 Euro

2.957,63 Euro Gerätewerte (laut idealo.de): 1.209,90 Euro (Handy) + 819,04 Euro (Watch)

(laut idealo.de): 1.209,90 Euro (Handy) + 819,04 Euro (Watch) Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 928,69 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 928,69 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 25,80 Euro

Das Apple iPhone 17 Pro mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell 1.210 Euro (inklusive Versand). Die Apple Watch Ultra 3 in Schwarz ist ab 819 Euro erhältlich. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über die 36-monatige Laufzeit ab, so wird klar, dass ihr hier effektiv nur 25,80 Euro pro Monat zahlt – ein günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flatrate mit unlimitiertem Datenvolumen.

