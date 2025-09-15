Apple lässt Deutschland hängen: Neue AirPods 3 verlieren den besten Vorteil

Neue AirPods, neue Funktionen – aber die EU geht mal wieder leer aus.

Apple erweitert seine AirPods-Reihe mit einem großen Firmware-Update, das zeitgleich zum Start der neuen iPhone-17-Modelle am 19. September 2025 erscheinen soll. AirPods Pro 2 sowie die AirPods 4 mit ANC erhalten damit nicht nur eine bessere Sprachqualität und weitere Komfortfunktionen, sondern auch Zugriff auf die Live-Übersetzung – ein Feature, das auf dem Apple-Event zunächst für die neuen AirPods Pro 3 angekündigt wurde. Doch für Kunden in Deutschland und der gesamten EU gibt es eine böse Überraschung: Die Funktion wird hierzulande nicht freigeschaltet.

Live-Übersetzung der AirPods bleibt in der EU außen vor

In einem Support-Dokument stellt Apple klar:

„Die Live-Übersetzung mit AirPods ist nicht verfügbar, wenn Sie sich in der EU befinden und das Land oder die Region Ihres Apple-Kontos ebenfalls in der EU liegt.“

Damit ist die Sache eindeutig: Selbst wer die neuesten AirPods besitzt, muss auf die praktische Funktion verzichten. Besonders bitter: Es betrifft nicht nur ältere Modelle wie die AirPods Pro 2 oder die AirPods 4 mit ANC, sondern ausdrücklich auch die neuen AirPods Pro 3.

So funktioniert die Übersetzung eigentlich

Die Idee klingt eigentlich genial: Mit einem Druck auf den Ohrstöpsel wird die Live-Übersetzung aktiviert. Das Mikrofon erfasst die Unterhaltung, erkennt die Sprache und liefert direkt eine Übersetzung ins Ohr. Umgekehrt kann das Gegenüber die Übersetzung entweder als Text lesen oder sich auf dem iPhone vorlesen lassen.

Zum Start stehen Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und Deutsch bereit. Bis Ende 2025 sollen Italienisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtes Chinesisch folgen.

Voraussetzung: Die AirPods müssen mit einem iPhone gekoppelt sein, auf dem mindestens iOS 26 läuft und Apple Intelligence aktiv ist. Ohne iPhone geht also gar nichts – mit Android ist die Funktion komplett unbrauchbar.

Gibt es Hoffnung für Nutzer in der EU?

Warum Apple die Live-Übersetzung in Europa blockiert, bleibt offen. Denkbar sind regulatorische Gründe, klar bestätigt ist jedoch nichts. Ebenso wenig ist bekannt, ob die Sperre dauerhaft bestehen bleibt. Hoffnung gibt es dennoch: Auch Apple Intelligence startete zunächst verspätet in der EU, kam aber schließlich doch noch nach. Ganz ausgeschlossen ist es also nicht, dass Apple die Funktion nachreicht – aktuell bleibt europäischen Nutzern jedoch nur der Blick in die Röhre. Dass es grundsätzlich geht, zeigen Samsung und Google: Ihre Kopfhörer beherrschen eine ähnliche Funktion schon jetzt in der EU.