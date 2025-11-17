Apple lässt ein Mac-Modell fallen – für 2026 gibt es praktisch keine Hoffnung mehr

Hinter den Kulissen von Apple passiert etwas, das Profis alarmieren dürfte.

Der Mac Pro steht bei Apple offenbar vor dem Aus: Laut den neuesten Informationen von Apple-Insider Mark Gurman wurde der High-End-Desktop „auf Eis gelegt“ und intern sogar „weitgehend abgeschrieben“. Während Apple weiter am leistungsstarken M5-Ultra-Chip arbeitet, soll dieser laut Gurman nur für einen neuen Mac Studio vorgesehen sein – nicht mehr für den Mac Pro. Damit schwinden die Chancen auf ein nennenswertes Update im Jahr 2026 nahezu auf null (Quelle: Bloomberg).

Der Mac Pro verliert seinen Platz bei Apple – der Mac Studio übernimmt

Gurman beschreibt in seinem Power-On-Newsletter ein klares Stimmungsbild innerhalb Apples: Der Mac Studio gilt als die Gegenwart und Zukunft der professionellen Desktop-Sparte. Der Mac Pro dagegen habe seine Relevanz in den letzten Jahren stark verloren. Viele Nutzer sehen ihn inzwischen als nichts weiter als einen größeren, teureren Mac Studio – mit dem einzigen Vorteil von PCIe-Steckplätzen, die heute nur noch eine kleine Zielgruppe anspricht.

Apple entwickelte in den vergangenen Jahren zwar weiterhin High-End-Silizium wie den kommenden M5 Ultra, doch statt diesen in einen Nachfolger des Mac Pro zu stecken, konzentriert sich das Unternehmen laut Gurman fast ausschließlich auf eine neue Generation des Mac Studio. Das legt die Vermutung nahe, dass der Mac Pro zur Randnotiz im Produktportfolio wird – falls er nicht ganz verschwindet.

Ein Modell ohne Zukunft?

Gurman betont, er habe nichts davon gehört, dass ein neuer Mac Pro mit M5 Ultra in Entwicklung sei. Komplett ausschließen könne man es zwar nicht – doch seine Wortwahl ist eindeutig: 2026 werde es wohl kein signifikantes Update geben. Erwähnenswert: Der Mac Pro wurde zuletzt 2023 mit dem M2 Ultra aktualisiert, seitdem hat ihn Apple nicht mehr angefasst.

Damit steht nun mehr denn je die Frage im Raum, ob Apple den Mac Pro still auslaufen lässt und den Mac Studio endgültig zum einzigen Profi-Desktop macht. Die Weichen scheinen gestellt. Und 2026? Für den Mac Pro sieht es düster aus – sehr düster.