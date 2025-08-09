Apple lässt iPad-Fans warten: Neuartiges Modell kommt später

Das Warten auf Apples Falt-Wunder geht weiter – und der neue Zeitplan überrascht.

Das erste faltbare iPad lässt weiter auf sich warten. Während das faltbare iPhone bereits 2026 erscheinen soll, rückt der Starttermin für das größere iPad Fold in immer weitere Ferne. Zuletzt galt 2026 als realistisch – doch neue Expertenberichte sprechen nun von 2028. Apple braucht offenbar deutlich mehr Zeit für den nächsten großen Hardware-Sprung im iPad-Universum.

iPad Fold: Vom Hoffnungsträger zur Geduldsprobe

Bereits seit 2022 halten sich hartnäckige Gerüchte rund um ein faltbares iPad mit einer Bildschirmdiagonale von knapp 19 Zoll. Damals berichtete der bekannte Display-Experte Ross Young erstmals von Hinweisen in der Apple-Lieferkette auf ein etwa 20 Zoll großes Foldable. Unklar war lange, ob es sich dabei um ein iPad oder doch um ein MacBook mit faltbarem Touchscreen handeln würde. Spätere Einschätzungen tendierten jedoch klar Richtung iPad.

Zwischenzeitlich wurde der Marktstart für Ende 2026 gehandelt – gestützt von mehreren renommierten Analysten, darunter auch Ming-Chi Kuo. Doch dieser Zeitplan wackelt nun gewaltig.

Laut dem neuesten Bericht des für gewöhnlich gut informierten Analysten Jeff Pu wird das Gerät nicht wie geplant 2026 erscheinen, sondern wohl erst 2028. Pu schließt sich damit den Einschätzungen von Mark Gurman (Bloomberg) an, der bereits zuvor auf das spätere Erscheinungsdatum verwiesen hatte (Quelle: MacRumors).

Eine konkrete Begründung für die erneute Verzögerung bleibt aus. Die Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass Apple sich bei der Umsetzung seines Foldable-Konzepts für das iPad noch schwerer tut als bisher angenommen.

Unterm Strich: Apple will, kann aber (noch) nicht

Die Idee eines faltbaren iPads klingt zweifellos reizvoll – groß, flexibel, futuristisch. Doch Apple scheint vorsichtig zu agieren. Das Unternehmen will wohl vermeiden, unausgereifte Technik auf den Markt zu bringen – wie es bei manchen Android-Herstellern in der Frühphase der Foldables der Fall war.

Für alle, die auf das faltbare iPad hoffen, heißt das: weiter warten. Mindestens bis 2028, wenn alles nach Plan läuft. Aber immerhin: Das faltbare iPhone soll laut aktuellem Stand schon 2026 kommen. Kleines Trostpflaster mit großem Potenzial.