Apple legt nach: Neues Mac-Feature macht beliebtes Zubehör überflüssig – kostenlos

Dieses unscheinbare Update sorgt dafür, dass ihr vor der Webcam eures Macs besser ausschaut als je zuvor.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple hat still und leise ein praktisches neues Feature für den Mac vorgestellt, das vielen Nutzerinnen und Nutzern ein zusätzliches Zubehör ersparen dürfte. Mit macOS Tahoe 26.2 führt der Hersteller eine Funktion namens Edge Light ein – eine clevere Software-Lösung, die den Bildschirmrand in ein virtuelles Ringlicht verwandelt. Damit sorgt Apple für eine bessere Ausleuchtung bei Videoanrufen – ganz ohne Zusatzgerät und völlig kostenlos (Quelle: MacRumors).

Immer bestens in Szene gesetzt mit dem neuen Edge Light in macOS 26.2. (© Apple via MacRumors)

Anzeige

Edge Light: Apples digitales und kostenloses Ringlicht für den Mac

In der zweiten Beta von macOS 26.2 ist die neue Funktion bereits enthalten. Edge Light wurde speziell für Videoanrufe über FaceTime und andere Plattformen entwickelt. Aktiviert man die Option, erscheint ein heller Lichtkranz entlang der Bildschirmränder, der das Gesicht des Nutzers gleichmäßiger ausleuchtet – ähnlich wie ein klassisches Ringlicht (bei Amazon ansehen).

Apple erklärt, das Feature sorge dafür, dass man bei Videoanrufen „optimal aussieht“. Vor allem in dunklen Räumen oder bei schlechten Lichtverhältnissen soll Edge Light für deutliche Verbesserungen sorgen.

Edge Light ist kein einfaches statisches Leuchteffekt-Feature – es nutzt die Apple Neural Engine, um sich dynamisch an die jeweilige Situation anzupassen. Das System erkennt:

Gesicht, Position und Größe im Videobild,

Umgebungshelligkeit

Umgebunund sogar den Mauszeiger, um das Licht bei Bedarf auszublenden, wenn man auf Inhalte auf dem Bildschirm zugreifen möchte.gshelligkeit

Anzeige

Darüber hinaus lässt sich die Farbtemperatur individuell anpassen: Über einen Schieberegler können Nutzer zwischen warmen und kühlen Lichttönen wechseln – ganz nach persönlichem Geschmack oder Raumbeleuchtung.

Verfügbarkeit: Für alle Macs mit Apple Silicon

Das Feature ist laut Apple in den Einstellungen von Videokonferenz-Apps verfügbar – also dort, wo sich auch Optionen wie Hintergründe, Porträtmodus, Studio Light oder Sprachisolierung finden. Edge Light funktioniert auf allen Macs mit Apple Silicon, also ab den Modellen mit M1-Chip. Dabei spielt es keine Rolle, ob man die integrierte Kamera oder eine externe Webcam verwendet – das Feature passt sich automatisch an.

Praktisch: Auf neueren Macs (ab Baujahr 2024) kann Edge Light sogar automatisch aktiviert werden, sobald die Umgebungsbeleuchtung abnimmt.

Entwicklerinnen und Entwickler dürfen Edge Light bereits jetzt in der zweiten Beta von macOS Tahoe 26.2 ausprobieren. Für alle anderen Nutzer soll das Update im Dezember 2025 erscheinen.

Anzeige

Wir finden: Mit dieser cleveren Ergänzung zeigt Apple einmal mehr, dass sich Software-Innovation und Hardware-Ersparnis perfekt ergänzen können. Denn wer künftig ein helleres, gleichmäßigeres Bild bei Videocalls will, braucht kein separates Ringlicht mehr – der Mac bringt das Licht jetzt einfach selbst mit.