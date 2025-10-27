Apple macht das iPhone 18 noch mehr zum Pro-Modell

Nach dem dicken Upgrade beim iPhone 17 legt Apple beim iPhone 18 wohl weiter nach.

Apple soll mit dem kommenden iPhone 18 einen wichtigen Schritt machen: Erstmals könnte auch das Basismodell 12 GB Arbeitsspeicher erhalten – genauso viel wie das iPhone 17 Pro. Das iPhone 17 muss noch mit 8 GB RAM auskommen. Damit würde Apple die Speichergrenze zwischen Standard- und Pro-Modellen noch deutlicher verwischen – aus gutem Grund.

iPhone 18 mit 12 GB RAM – für KI

Der Schritt kommt nicht zufällig. Mit der Einführung der A19- und A19-Pro-Chips hat Apple bereits den Weg in eine neue Hardwaregeneration eingeschlagen, die auf lokale KI-Modelle zugeschnitten ist. Mehr Arbeitsspeicher bedeutet hier nicht nur schnelleres Multitasking, sondern vor allem: Platz für komplexe „Apple Intelligence“-Funktionen, die ohne Cloud auskommen sollen. KI-generierte Texte, Bilder oder Sprachassistenten sollen künftig direkt auf dem Gerät laufen – ein Paradigmenwechsel, für den 12 GB Speicher zur Eintrittskarte werden könnten.

Technisch gesehen ist der Wechsel fast unausweichlich. Apple hat seine Speicherlieferanten – darunter Samsung, Micron und SK Hynix – angewiesen, künftig verstärkt LPDDR5X-DRAM zu produzieren. Diese Chips gibt es nur in 12-GB- oder 16-GB-Varianten. Statt eine Sonderlösung mit weniger Speicher zu fertigen, nutzt Apple also, was ohnehin verfügbar ist – und verkauft es bei der Präsentation im kommenden Jahr vermutlich als großen Fortschritt.

Apple spaltet iPhone-18-Modelle wohl auf

Das iPhone 18 wird laut aktuellen Berichten erstmals gestaffelt erscheinen. Im Herbst 2026 sollen das iPhone Air 2, die iPhone-18-Pro-Modelle und das erste iPhone Fold starten. Das reguläre iPhone 18 und das günstigere iPhone 18e sollen im Frühjahr 2027 folgen. Damit würde Apple seinen Jahresrhythmus entzerren – und sich mehr Raum schaffen, um KI-Funktionen gezielt über mehrere Geräte zu verteilen (Quelle: 9to5Mac).

Im Alltag wäre der zusätzliche Arbeitsspeicher zunächst kaum spürbar. Doch wer Apples Produktstrategie kennt, ahnt: Solche Hardware-Upgrades sind Vorboten. Was heute nach überflüssiger Power aussieht, wird in einem Jahr die Voraussetzung für neue Funktionen sein.