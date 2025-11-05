Apple macht Ernst: iPhone-Nutzer in der EU sind bald nicht mehr Kunden 2. Klasse

Ein Update, das Sprachgrenzen sprengt – aber nur, wenn ihr das richtige iPhone und die passenden AirPods besitzt.

Apple zieht endlich nach: Mit dem nun in Arbeit befindlichen Update auf iOS 26.2 bringt der Hersteller die lang ersehnte Live-Übersetzung für AirPods offiziell in die EU. Bisher war das Feature nur in den USA und einigen anderen Regionen mit iOS 26 nutzbar – europäische iPhone-Besitzer schauten dagegen in die Röhre. Ab Dezember ist Schluss damit: Apple schaltet die Funktion frei und beendet damit die gefühlte „2.-Klasse-Behandlung“ (Quelle: MacRumors).

Live-Übersetzung auf AirPods: Apple denkt endlich an europäische iPhone-Kunden

Mit der Live-Übersetzung verstehen Nutzer Menschen, die eine andere Sprache sprechen – ganz bequem über die AirPods und Siri. Beispiel: Ihr sprecht Englisch, euer Gegenüber spricht Französisch, Siri flüstert euch die Übersetzung direkt ins Ohr. Science-Fiction-Vibes? Bis vor Kurzem nur in den USA. Jetzt bald auch bei uns.

Bisherige Einschränkung: Apple brauchte nach eigenen Angaben zusätzliche Zeit, um die Funktion an die Vorgaben des EU-Digital-Markets-Act anzupassen. Mit iOS 26.2 fällt endlich dieser Vorbehalt.

Welche AirPods werden unterstützt?

Nicht jeder Apple-Kopfhörer ist mit an Bord. Unterstützt wird die Funktion auf:

AirPods Pro 3

AirPods Pro 2

AirPods 4 (mit ANC)

Ergo: Ohne aktives Noise Cancelling? Keine Live-Übersetzung. Apple bleibt also seinem Premium-Kurs treu.

Was benötigt man sonst noch?

Neben kompatiblen AirPods sind noch ein paar zusätzliche Voraussetzungen fällig:

iPhone 15 Pro oder neuer

Apple Intelligence aktiviert

Apple-Übersetzungs-App installiert

iOS 26.2 (Beta für Entwickler ab sofort, Release im Dezember für alle Nutzer)

Optimal arbeitet das System, wenn beide Gesprächspartner AirPods nutzen und die Funktion aktiviert haben. Dann übersetzt Siri in Echtzeit ins Ohr – bidirektional. Spricht das Gegenüber ohne AirPods, hilft Apple trotzdem aus: Dann wird die Übersetzung als Live-Transkription auf dem iPhone-Bildschirm angezeigt.

Aktuell mit iOS 26.1 kann Siri auf den AirPods bisher folgende Sprachen live übersetzen – und diese Liste gilt dann natürlich mit iOS 26.2 auch in der EU:

Englisch (USA/UK)

Französisch

Deutsch

Portugiesisch (Brasilien)

Spanisch (Spanien)

Chinesisch (vereinfacht & traditionell)

Japanisch

Koreanisch

Italienisch

Wichtig: Die Live-Übersetzung versteckt sich nicht nur in den Kopfhörern. iOS 26 integriert die Funktion bereits in Nachrichten, Telefon und FaceTime direkt auf dem iPhone – ganz ohne AirPods. Wer also gerade keine Stöpsel im Ohr hat, kann dennoch schon live übersetzen lassen.

Die Quintessenz: Endlich gleichauf – und ein Blick in die Zukunft

Es wurde Zeit. Europäische iPhone-Nutzer mussten lange zuschauen, wie Apple das Feature anderswo ausrollt. Mit iOS 26.2 zieht der Konzern nach und befreit EU-Kunden aus der Wartezone. Klar, die Hardware-Hürden bleiben hoch – Apple will halt seine neueren Geräte pushen. Doch ein Stück Zukunfts-Tech wandert jetzt auch offiziell in europäische Ohren.