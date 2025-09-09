Apple macht’s offiziell: iOS 26 hat jetzt ein fixes Datum

iPhone-Update-Alarm: Dieses Datum sollten sich alle iOS-Fans ab sofort rot im Kalender markieren!

Update vom 9. September 2025: Apple hat während der heutigen Keynote zum großen Apple-Event endlich den offiziellen Release-Termin für iOS 26 verraten. Wie zuvor bereits spekuliert, rollt das nächste große iPhone-Update ab Montag, den 15. September 2025, aus. iPhone-Nutzer müssen sich also nur noch wenige Tage gedulden, bis sie die neuen Funktionen selbst ausprobieren können.

Apple lüftet heute Abend nicht nur den Vorhang für neue Hardware wie das iPhone 17 oder die Apple Watch Ultra 3. Auch das nächste große Software-Update für Millionen iPhone-Besitzer steht im Rampenlicht: iOS 26. Und schon jetzt lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, wann Apple das neue Betriebssystem zum Download freigeben wird – und das dauert nicht mehr lange.

Apples gewohnter Fahrplan beim iOS-Release

Seit Jahren folgt Apple einem klaren Muster: Neue iOS-Versionen erscheinen stets kurz vor oder direkt zum Verkaufsstart der neuesten iPhones. Das bedeutet, der Blick auf den Terminplan des iPhone 17 liefert auch einen deutlichen Hinweis auf iOS 26.

Konkret: Heute, am 9. September 2025, wird das iPhone 17 offiziell vorgestellt. Ab Freitag, dem 12. September, startet die Vorbestellung. Der eigentliche Verkaufsstart und die ersten Auslieferungen beginnen demzufolge am 19. September.

Damit ist bereits klar: iOS 26 wird nicht erst irgendwann im Herbst erscheinen, sondern schon in der nächsten Woche.

Montag ist Release-Tag: iOS 26 am 15. September?

Die entscheidende Frage lautet: Auf welchen Tag legt sich Apple dieses Jahr fest? Ein Blick zurück hilft. In den letzten vier Jahren fiel die Wahl jeweils auf einen Montag. Zwar gab es in der Vergangenheit auch Mittwochs- oder Donnerstags-Updates, doch der Montag scheint sich inzwischen als Standard etabliert zu haben.

Daher spricht vieles dafür, dass iOS 26 am Montag, den 15. September 2025, veröffentlicht wird. Damit hätten iPhone-Nutzer noch einige Tage Zeit, sich auf das Update vorzubereiten, bevor am Freitag nächster Woche das iPhone 17 in den Handel kommt. Auf dem ist iOS 26 natürlich schon vorinstalliert.

Bestätigung folgt heute Abend

Natürlich bleibt es bis zur offiziellen Ansage Spekulation – wenn auch eine sehr naheliegende. Ob unsere Vorhersage stimmt, erfahren wir heute Abend während des Apple-Events im Livestream. Spätestens dann steht fest, ab wann iOS 26 tatsächlich für alle iPhone-Nutzer zum Download bereitsteht.