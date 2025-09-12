Apple macht Schluss: Mehrere iPhones fliegen raus

Wer jetzt noch das „alte“ iPhone mit mehr Speicher will, muss schnell sein.

Apple hat nach dem iPhone-17-Event still und leise das iPhone-Line-up aufgeräumt. Ab sofort gibt es das reguläre iPhone 16 nur noch mit 128 GB Speicher für offiziell 849 Euro. Die Varianten mit 256 GB und 512 GB sind verschwunden. Auch das iPhone 15 und iPhone 15 Plus hat Apple wie erwartet komplett aus dem Programm genommen (Quelle: Apple).

iPhone 16: Weniger Speicheroptionen

Während das iPhone 16 auf nur noch eine Speicherstufe reduziert wurde, zeigt sich das iPhone 16 Plus etwas flexibler. Es bleibt weiterhin mit 128 GB und 256 GB erhältlich – die 512-GB-Variante fällt jedoch ebenfalls weg. Ergo: Wer mehr Kapazität benötigt, muss künftig tiefer in die Tasche greifen und direkt zum iPhone 17 oder noch zum iPhone 16 Plus greifen.

iPhone 15 komplett gestrichen

Wie nach jeder neuen Modellvorstellung üblich hat Apple die älteste noch im Store verbliebene Generation konsequent aussortiert. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus sind also nicht mehr direkt im Apple Store erhältlich. Restbestände gibt es nur noch im freien Handel, etwa bei Amazon oder anderen Händlern. Dort gibt es auch noch die nun fehlenden Speicherkonfigurationen des iPhone 16. Wer dort schnell zuschlägt, kann unter Umständen noch gute Angebote abstauben.

Warum Apple diesen Schritt geht

Auf den ersten Blick wirkt die Reduzierung der Speicheroptionen willkürlich, tatsächlich steckt jedoch eine klare Strategie dahinter. Alle iPhone-17-Modelle starten jetzt bei 256 GB. Würde Apple das iPhone 16 ebenfalls mit 256 GB anbieten, käme es zu Überschneidungen, die das neue Modell weniger attraktiv erscheinen lassen würden. Kurzum: Apple will Käuferinnen und Käufer in Richtung der aktuellen Generation lenken – eine bekannte, aber erfolgreiche Taktik.

Neben der Marketingstrategie gibt es noch einen praktischen Grund. Weniger Varianten bedeuten für Apple eine vereinfachte Fertigung und schlankere Bestandsverwaltung. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das: Wer mehr Speicher benötigt, soll entweder direkt zum iPhone 16 Plus greifen oder besser gleich in die iPhone-17-Reihe investieren.

Fazit: Apple macht kurzen Prozess

Apple sortiert rigoros aus und verschlankt das iPhone-Line-up. Für Käufer, die Wert auf viel Speicher legen, wird es damit schwieriger, günstig an ein passendes iPhone zu kommen. Restbestände im Handel (bei Amazon ansehen) bleiben die letzte Option – oder man greift halt direkt zum iPhone 17. Dann erhält man auch gleich ein schnelleres ProMotion-Display mit bis zu 120 Hz und weiteren Verbesserungen.