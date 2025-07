Apple macht Werbung für brandneues Samsung-Handy – und bereut es sofort

Apples Support-Team sorgt für einen ungewöhnlichen Post.

Ein kurzer Clip auf Apples offizieller Support-Seite zeigt plötzlich Samsungs neues Foldable – inklusive Text über iOS-Kindersicherungen. Der Beitrag wurde zwar schnell wieder gelöscht, aber nicht, bevor aufmerksame Nutzer ihn sichern konnten. Nur ein peinlicher Social-Media-Fail?

Apple: Ein Werbe-Fail geht viral

Apples Weibo-Account (@AppleSupport) veröffentlichte für kurze Zeit ein Video, das eindeutig das Samsung Galaxy Z Flip 7 zeigt – samt Aufklapp-Animation und Außenbildschirm. Dazu lief ein Text über die iOS-Funktion „Kindersicherung“.

Nach rund 30 Minuten wurde der Beitrag entfernt. Die Ironie blieb nicht unbemerkt: Ausgerechnet eine Funktion, die ungewollte Aktionen verhindern soll, konnte diesen Social-Fail nicht stoppen.

Die Tech-Community lacht, Screenshots machen die Runde und der Clip wurde gesichert:

Ob hier tatsächlich jemand die falsche Datei hochgeladen hat oder bewusst Aufmerksamkeit erzeugen wollte, ist bislang unklar. Offizielle Stellungnahmen von Apple oder Samsung gibt es bisher nicht.

Timing: Apple hat (noch) kein Foldable

Besonders brisant ist das Timing – denn Samsung hat gerade das Z Flip 7 und Fold 7 vorgestellt, zwei der aktuell stärksten Foldables. Apple hingegen zögert weiterhin mit dem Einstieg in dieses Segment. Laut Insidern könnte ein erster Foldable-Prototyp frühestens 2026 erscheinen.

Das versehentliche Posting wirkt wie ein Sinnbild der aktuellen Lage: Samsung legt bei Foldables vor, während Apple in Wartestellung verharrt – und dabei unbeabsichtigt Werbung für den Rivalen macht oder die Schwächen der Kindersicherung offenbart. Dass sich Apple und Samsung seit Jahren gegenseitig necken, ist aber längst bekannt.

Der Clip ist inzwischen vom offiziellen Account verschwunden, der Schaden hält sich in Grenzen. Und Samsung? Freut sich vermutlich so oder so ganz still über die unerwartete Promo.

