Apple plant für das iPhone 20 (XX) einen echten Neuanfang

Apple plant für 2027 einen echten Neuanfang für die Jubiläums-iPhones.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apples Jubiläums-iPhone soll 2027 nicht nur ein Symbol, sondern ein technischer Wendepunkt werden. Erstmals will das Unternehmen den zentralen Bestandteil seiner Kamera – den Bildsensor – vollständig selbst entwickeln. Ein Schritt, der mehr bedeutet als nur ein weiteres Upgrade im Datenblatt.

Anzeige

iPhone 20 (XX) mit eigener Apple-Kamera

Nach Informationen aus Korea arbeitet Apple an einem sogenannten LOFIC-Sensor („Lateral Overflow Integration Capacitor“). Hinter dem technischen Kürzel steckt eine Idee, die für Nutzerinnen und Nutzer direkt sichtbar werden könnte: Fotos mit dem 2027er-iPhone würden mit mehr Dynamik, weniger Überbelichtung und deutlich feineren Übergängen zwischen Licht und Schatten auftrumpfen.

Bisher stammen die Kamera-Sensoren des iPhones von Sony – seit über einem Jahrzehnt ein verlässlicher Partner. Doch Apple will die Abhängigkeit lösen. Eigene Chips, bald auch eigene Modems – und nun das nächste Herzstück. Der LOFIC-Ansatz erlaubt, extreme Helligkeitsspitzen aufzufangen, ohne dass Details verloren gehen. In der Praxis könnte das bedeuten: kein ausgebrannter Himmel mehr, keine überstrahlten Gesichter in der Sonne. Gerade für Videos und HDR-Fotografie wäre das ein spürbarer Sprung.

Hinter dem neuen Sensor steckt weit mehr als reine Kameratechnik. Apple investiert Berichten zufolge in eigene Forschungseinrichtungen in den USA und Japan, um das Design und die Fertigung langfristig selbst zu kontrollieren. Das Ziel: mehr vertikale Integration, weniger externe Abhängigkeiten. Eine Strategie, die Apple bereits mit den A- und M-Chips erfolgreich umgesetzt hat – und die bei der Kamera fortgesetzt wird.

Anzeige

2027 ist dabei kein zufälliger Zeitpunkt. Zwanzig Jahre nach dem ersten iPhone soll das Jubiläumsmodell ein Statement setzen. Es soll zeigen, dass Apple auch zwei Jahrzehnte später noch in der Lage ist, das zentrale Werkzeug moderner Kommunikation – die Kamera – neu zu denken (Quelle: MacRumors).

Die Folgen für iPhone-Fans

Wenn die Berichte stimmen, dürfte der Unterschied spürbar sein: realistischere Farben, feinere Kontraste, bessere Nachtaufnahmen. Gerade bei Low-Light-Situationen, in denen iPhones bisher oft von Google und Huawei überholt wurden, könnte Apple mit einem eigenen Sensor endlich aufschließen – oder sogar vorbeiziehen.

Dass Apple diese Entwicklung selbst in die Hand nimmt, ist dabei nicht nur eine technische, sondern auch eine symbolische Entscheidung. Denn wer die Kamera kontrolliert, kontrolliert den Blick. Apple will offenbar wieder bestimmen, wie die Welt durchs iPhone aussieht – und das nicht nur durch die Software, sondern auch durch die Hardware.