Apple-Profis aufgepasst: 6 gute Gründe, warum sich das Warten aufs iPhone 18 lohnt

Noch gar nicht erschienen – und trotzdem reden schon alle über das kommende iPhone 18 Pro.

Das iPhone 18 Pro liegt noch in weiter Ferne, doch schon jetzt verdichten sich die Hinweise: Apple scheint für 2026 einige spannende Neuerungen in petto zu haben. Wer also gerade mit dem Gedanken spielt, auf das nächste Upgrade zu warten, bekommt gute Argumente geliefert. Wir zeigen euch sechs Features, die das iPhone 18 Pro besonders interessant machen sollen.