Apple Seriennummer prüfen: So findet ihr sie und checkt den Garantiestatus

Wenn ihr die Apple-Garantie eures iPhone oder iPad prüfen wollt, benötigt ihr die Seriennummer. Sie hilft nicht nur beim Support, sondern ist auch wichtig, falls ihr euer Gerät verkaufen möchtet. Wir zeigen euch, wie ihr sie schnell findet und wie ihr außerdem das Herkunftsland eures Geräts herausfinden könnt.

iPhone- und iPad-Seriennummer in den Einstellungen finden

Apple bietet eine spezielle Seite an, auf der ihr den „Anspruch auf Service und Support prüfen“ könnt. Dafür benötigt ihr die Seriennummer eures Geräts. Glücklicherweise gibt es mehrere einfache Möglichkeiten, sie herauszufinden.

Ihr könnt beim iPhone oder iPad jederzeit in den Einstellungen auf die Seriennummer zugreifen. Voraussetzung ist, dass sich das Gerät einschalten lässt.

So findet ihr die Seriennummer in den Einstellungen von iPhone und iPad:

Öffnet die Einstellungen. Ruft den Menüpunkt Allgemein auf. Wählt anschließend den Punkt Info. Neben verschiedenen anderen Angaben findet ihr hier auch die Seriennummer.

Tipp: Ist euer iPhone oder iPad defekt und lässt sich nicht einschalten, könnt ihr die Seriennummer auf der Rückseite ablesen. Notiert sie am besten oder fotografiert sie euch ab, damit ihr sie immer griffbereit habt.

iPhone- und iPad-Seriennummer in den Einstellungen (© GIGA)

iPhone- und iPad-Seriennummer auf der Verpackung finden

Auf der Verpackung findet ihr die Seriennummer direkt unter dem Strichcode als „Serial No.“

iPhone Seriennummer auf dem Karton (© GIGA)

Außerdem befindet sie sich direkt auf dem Gerät. Auf der Rückseite findet ihr die Seriennummer von iPhone oder iPad ebenfalls. Dort ist sie eingraviert und als „Serial“ gekennzeichnet.

Herkunftsland eures iPads oder iPhones herausfinden

Diese Zusatzinfo kann interessant sein, wenn ihr wissen wollt, in welchem Land euer Gerät gefertigt wurde. Schaut einfach auf die Rückseite der Verpackung, falls ihr sie noch habt. Dort befindet sich ein Aufkleber mit dem Hinweis „Assembled in China“ oder einem anderen Herkunftsland.