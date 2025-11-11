Apple stellt iPhone Pocket vor – Deutsche gehen leer aus (und das ist vielleicht besser so)

Ein neues Apple-Produkt, das so absurd wirkt, dass ihr gleich zweimal hinschauen müsst.
Apple hat mal wieder ein neues Zubehör aus dem Hut gezaubert – und diesmal ist es etwas ganz Besonderes: die iPhone Pocket. In Zusammenarbeit mit dem japanischen Modedesigner Issey Miyake bringt Apple ein nahtlos gestricktes Textiletui auf den Markt, das flexibel genug ist, um nicht nur iPhones, sondern auch andere Alltagsgegenstände zu umhüllen. Klingt schick – und ist teuer. Sehr teuer.
High-Fashion trifft iPhone-Accessoire
Die iPhone Pocket besteht aus einem offenen Strickgewebe mit Rippenstruktur, das stark an die berühmten Faltenstoffe von Issey Miyake erinnert. Dadurch bleibt das Display des iPhones teilweise sichtbar – ein stylischer, aber auch etwas fragwürdiger Kompromiss zwischen Mode und Funktion.
Zwei Modelle, viele Farben
Apple bietet gleich zwei Varianten an: eine kurze Version in acht Farben und eine lange Version in drei Farbtönen. Zum Sortiment gehören unter anderem Zimt, Pfauenblau und Zitronengelb – alles andere als langweilig. Doch wer denkt, hier geht’s um ein günstiges Accessoire, wird schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Luxuspreis für Strickware
Der Preis hat es in sich: 149,95 Dollar (bzw. 159,95 Euro) für die kurze und stolze 229,95 Dollar (249,95 Euro) für die lange Version. Für ein Stück gestrickten Stoff wohlgemerkt. Da darf man sich fragen, ob man hier ein iPhone-Accessoire oder doch eher ein Kunstobjekt kauft.
Déjà-vu mit Kultfaktor
Ganz neu ist die Idee übrigens nicht. Bereits 2004 brachte Apple die legendären iPod-Socken heraus – ebenfalls bunte Textilhüllen für den Schutz kleiner Geräte. Damals kostete das Set noch rund 29 Euro. Heute verlangt Apple das Zehnfache – für ein einzelnes Stück. Zeiten ändern sich, Preise auch.
Nur für ausgewählte Märkte
Ab dem 14. November wird die iPhone Pocket in ausgewählten Apple Stores und im Online-Shop angeboten. Zu den Startländern zählen die USA, Frankreich, Japan, Südkorea und einige weitere. Deutschland? Fehlanzeige. Hierzulande bleibt das Accessoire vorerst außen vor – und ehrlich gesagt: vielleicht ist das gar nicht so schlimm.
Mode statt Mehrwert
Apple beschreibt die iPhone Pocket als „Kombination aus Funktionalität und Gestaltungsfreiheit“. In Wahrheit wirkt das Produkt aber eher wie ein modisches Gimmick für Designliebhaber mit großem Portemonnaie. Ob man sein iPhone wirklich in eine gestrickte Socke stecken muss, darf jeder selbst entscheiden. Für die meisten dürfte das Motto gelten: ansehen, schmunzeln – und das Geld lieber sparen (Quelle: Apple).