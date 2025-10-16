Apple TV nicht nur für Apple-Fans: Diese Geräte unterstützen den Streamingdienst 2025

Der Streamingdienst „Apple TV“ ist am 1. November 2019 als Erweiterung des Angebotes der „Apple TV App“ gestartet. Auf welchen Geräten ihr die exklusiven Serien und Filme des Streaming-Abos sehen könnt, verraten wir euch hier.

Die „Apple TV App“ ist nicht auf allen gängigen Geräten verfügbar, aber „Apple TV“ (ehemals „Apple TV+“) kann man trotzdem auch außerhalb des Apple-Kosmos nutzen. So können viele Geräte, auf denen bisher keine eigene App angeboten wird, den Streamingdienst auch über den Browser verwenden. Mit hochwertig produzierten Inhalten und einem vergleichsweise günstigen Abo-Preis, setzt Apple auf möglichst große Reichweite statt Exklusivität.

Apple TV: Die unterstützten Geräte

Da Apple den Dienst abseits der App auch über die Webseite tv.apple.com gleich zum Start zugänglich gemacht hat, konnten Nutzer von Anfang an auch ohne aktuelles Apple-Gerät die Inhalte des Streamingdienstes schauen. Folgend findet ihr alle Geräte, die entweder die App anbieten oder das Abspielen via Browser erlauben:

Mobilgeräte

iPhone (neueste Version von iOS)

(neueste Version von iOS) iPad (neueste Version von PadOS)

(neueste Version von PadOS) Android (ab Version 8 „Oreo“)

Streaming-Geräte und -Sticks

Apple TV HD & 4K (neueste Version von tvOS)

(neueste Version von tvOS) Apple TV 3. Generation (mit aktuellem Software-Update)

(mit aktuellem Software-Update) Amazons Fire-TV-Geräte (Modelle ab Gen2 / 2016)

(Modelle ab Gen2 / 2016) Roku

Chromecast mit Google TV

Smart-TVs

Geräte mit Android TV

Samsung (Modelle ab 2017)

(Modelle ab 2017) LG (Modelle ab 2016)

(Modelle ab 2016) VIZIO (Modelle ab 2016)

(Modelle ab 2016) Sony (Modelle ab 2018)

(Modelle ab 2018) Panasonic (Modelle ab 2018)

(Modelle ab 2018) Hisense

VIDAA

Computer und Spielekonsolen

Mac (neueste Version von macOS)

(neueste Version von macOS) Windows (über Firefox & Chrome oder die Windows-App)

(über Firefox & Chrome oder die Windows-App) Chrome OS (über den Browser)

(über den Browser) Sony PlayStation 4

Sony PlayStation 5

Microsoft Xbox One (S/X)

(S/X) Microsoft Xbox Series (S/X)

(S/X) Apple Vision Pro

Apple TV: Dank AirPlay auf weiteren Geräten

Wer die Serien und Filme von „Apple TV“ auf dem Fernseher schauen möchte, aber keinen Apple TV oder ein anderes kompatibles Gerät am Fernseher angeschlossen hat, hat aber noch eine weitere Möglichkeit: AirPlay 2.

Wenn ihr ein iPhone oder iPad besitzt und euer Smart-TV, Streaming-Stick oder die Set-Top-Box AirPlay 2 unterstützt, könnt ihr die Inhalte der „Apple TV App“ so ebenfalls auf den großen Bildschirm bringen.