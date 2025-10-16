Apple TV Streamingdienst: Kosten und Preiserhöhungen in der Übersicht

Seit November 2019 ist Apples eigenes Streaming-Abo „Apple TV“ in Deutschland und vielen anderen Ländern verfügbar. Was der Dienst kostet sowie alles weitere Wissenswerte, erfahrt ihr hier.

Kosten des Streamingdienstes

Das Angebot von „Apple TV“ (ehemals „Apple TV+“)kann nach wie vor nicht mit den großen Diensten wie Disney+, Netflix oder Prime Video konkurrieren – soll es aber auch gar nicht. Viel mehr ist der Dienst eine Erweiterung mit exklusiven Inhalten für die „Apple TV App“. Für monatlich 9,99 Euro bietet Apple Klasse statt Masse. Im Gegensatz zu den anderen Streamingdiensten setzt der Konzern nur auf Filme und Serien, die exklusiv für den Service produziert werden.

Da der Hard- und Softwareentwickler bisher noch nicht viel im Filmbereich „gewildert“ hat, ist die Auswahl auch weiterhin überschaubar. Die „Apple TV App“ dient dabei als zentraler Hub für verschiedene Streaming-Anbieter. So könnt ihr in der App auch andere Video-on-Demand-Plattformen wie WOW, TV NOW Premium, Joyn oder Prime Video nutzen. „Apple TV“ ist somit nur ein weiterer Baustein.

Ihr benötigt für „Apple TV“ kein Apple-Gerät. Neben iPhone, iPad und Apple TV ist der Dienst auch auf Android, Smart-TVs, Konsolen und auch direkt im Browser abrufbar.

Preiserhöhungen – Übersicht

Einst lockte der Apple-Streamingdienst mit einem Kampfpreis, bot jedoch dafür auch nur eine Handvoll an Filmen und Serien. Das Angebot ist stetig gewachsen und so wurde mittlerweile auch der Preis schon zwei Mal angehoben. Die Auswahl ist zwar immer noch überschaubar, dafür aber auch in den meisten Fällen hochqualitativ und im Vergleich zu den anderen Streamingdiensten, sind 9,99 Euro im Monat im Jahr 2025 immer noch günstig gegenüber den direkten Konkurrenten. Hier seht ihr die Preisentwicklung in der Übersicht:

Apple TV (Streamingdienst) Preis pro Monat Nov. 2019 4,99 € Okt. 2022 6,99 € Okt. 2023 9,99 €

Wenn ihr auch an anderen Apple-Diensten wie Apple Music und Apple Arcade interessiert seid, solltet ihr euch Apple One anschauen. Hier bekommt ihr Apple TV, den Musik-Streamingdienst, das Spiele-Abo und iCloud-Speicher in einem reduzierten Bündel.