Apple überrascht: MacBook zum Witzpreis steht bereits in den Startlöchern

Apple bricht ein Tabu – und euer nächster Laptop könnte euch weniger kosten als ein iPhone.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das hat gesessen: Apple plant offenbar ein brandneues, günstiges MacBook, das laut aktuellen Berichten schon Ende 2025 oder Anfang 2026 erscheinen könnte – und das zu einem Einstiegspreis ab 599 US-Dollar. Damit wäre es das mit Abstand preiswerteste MacBook der letzten Jahre (Quelle: DigiTimes via MacRumors).

Anzeige

A18 Pro statt M-Chip – Premiere im Mac

Deutsche Kunden müssen folgenden Punkt noch beachten: Nach aktueller Umrechnung wären 599 US-Dollar zwar nur rund 516 Euro, doch mit 19 Prozent Mehrwertsteuer, gesetzlichen Abgaben und Apples üblicher Sicherheitsmarge dürfte der Startpreis hierzulande eher bei 649 oder sogar 699 Euro liegen – immer noch deutlich günstiger als jedes bisherige MacBook.

Das neue Modell soll laut DigiTimes ein 12,9-Zoll-Display besitzen – etwas kompakter als das 13,6-Zoll-MacBook Air – und mit Apples A18 Pro-Chip arbeiten. Dieser Chip wurde erstmals im iPhone 16 Pro eingesetzt und wäre eine Premiere im Mac-Bereich: Bisher kamen ausschließlich M-Chips zum Einsatz. Zwar bietet der A18 Pro weniger Kerne und keine Thunderbolt-Unterstützung, doch für viele Alltagsaufgaben dürfte die Leistung locker reichen.

Analyst Ming-Chi Kuo erwartete zuvor, dass das neue MacBook in einem ultradünnen, leichten Design daherkommt und in gleich vier Farben erscheint: Silber, Blau, Rosa und Gelb. Die Optik soll also deutlich verspielter wirken als bei den bisherigen Pro- und Air-Modellen. Auch wenn die USB-C-Ports nicht Thunderbolt-fähig sind, dürfte das im Einstiegssegment kaum stören – gerade bei einem Preis, der weit unter den üblichen MacBook-Kosten liegt.

Anzeige

Produktionsstart und Marktchancen

Die Serienfertigung einzelner Komponenten könnte laut Bericht schon Ende des dritten Quartals 2025 beginnen. Die Endmontage soll im vierten Quartal in den Werken von Quanta erfolgen. Damit wäre eine Vorstellung noch vor Jahresende realistisch, wenngleich die breite Verfügbarkeit wohl erst Anfang 2026 folgt. Eine Vorstellung im kommenden Jahr ist demzufolge ebenso denkbar.

Marktexperten rechnen mit 5 bis 7 Millionen verkauften Einheiten jährlich. Das würde Apples MacBook-Absatz um bis zu 40 Prozent steigern – ein starkes Signal, dass Cupertino hier gezielt gegen Chromebooks und günstige Windows-Laptops vorgehen will.

Für wen lohnt sich das neue Modell zum „Witzpreis“?

Das neue 12,9-Zoll-MacBook dürfte vor allem preisbewusste Käufer ansprechen, die ein macOS-Gerät für Studium, Reisen oder einfache Büroarbeit suchen. Wer allerdings auf maximale Power, viele Anschlüsse oder Pro-Features setzt, bleibt weiterhin beim MacBook Air oder Pro besser aufgehoben.

Unterm Strich könnte Apple mit diesem Schritt eine Marktlücke schließen: Ein „echtes“ MacBook zum Einsteigerpreis – endlich auch für alle, die bisher nur sehnsüchtig auf den Apfel schauten.