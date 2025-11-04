Apple überrascht mit neuem Logo: Retro-Vibes inklusive

Apple wird plötzlich wieder bunt – und Fans älterer Semester spüren sofort dieses eine spezielle Gefühl.

Apple hat jetzt still und leise ein neues Logo für den Abo-Dienst Apple One eingeführt – und sorgt damit für nostalgische Gefühle. Das Icon, entdeckt auf der frisch überarbeiteten Apple-TV-Website, setzt auf sechs farbige Segmente im klassischen Apple-Regenbogen-Look. Zum ersten Mal bekommt Apple One für iPhone und Co. damit ein eigenes visuelles Markenzeichen. Ein offizieller Rollout auf der Apple-One-Landingpage steht jedoch noch aus (Quelle: MacRumors).

Apple bringt wieder Farbe ins Spiel beziehungsweise Logo. (© Apple via MacRumors)

Regenbogen-Comeback: Apple spielt mit seiner Geschichte

Das neue farbige Apple-One-Logo lehnt sich wohl an das ikonische Regenbogen-Apple-Logo an, das Apple bis 1999 noch nutzte. Jedes Segment repräsentiert dabei einen der Dienste im Premium-Paket. Damit schlägt Apple bewusst den Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Apple One fasst mehrere Dienste zu einem Abo zusammen. Bislang gab es dafür kein eigenes Logo – jetzt rückt Apple das Paket stärker in den Fokus. Preislich bleibt vorerst alles beim Alten:

Einzelplan: 19,95 Euro/Monat – 50 GB iCloud+, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade

Familien-Plan: 25,95 Euro/Monat – 200 GB iCloud+, bis zu 5 Personen

Premium-Plan: 34,95 Euro/Monat – 2 TB iCloud+, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+

Apple verweist traditionell auf „mehrere Euro“ Ersparnis im Monat – je nach Nutzung lohnt sich das Bundle damit sehr schnell.

Nach der optischen Neuausrichtung von Apple TV, war ein Update für Apple One nur eine Frage der Zeit. Apple poliert seine Dienste-Marken sichtbar auf und stellt sie strategischer in den Vordergrund. Gut möglich, dass weitere Interface-Updates und Marketing-Moves folgen.

Unser Fazit: Kleines Logo, große Signalwirkung

Das neue Logo mag nur ein Detail sein – aber eines mit Symbolkraft. Apple macht klar: Dienste sind ein Kernpfeiler der Strategie – nicht nur iPhone und Co. Und zugleich zollt man der eigenen Design-Vergangenheit Tribut. Retro-Fans dürfen sich darüber freuen.