Apple und Samsung haben keine Chance: Pixel Watch 4 hat entscheidenden Vorteil

Googles hält sein Versprechen.

Google hat bereits selbst verkündet, dass die Pixel Watch 4 leichter repariert werden kann. Die Experten von iFixit haben die Smartwatch jetzt auseinandergenommen und kommen zu einem klaren Ergebnis: Die Google-Uhr soll „die am besten reparierbare Smartwatch auf dem Markt“ sein.

Darum lässt sich die Pixel Watch 4 so leicht reparieren

Laut iFixit hat sich im Inneren der Pixel Watch 4 viel getan. So soll Google auf Kleber verzichtet haben und stattdessen auf sichtbare Schrauben und austauschbare Dichtungen gesetzt haben, dank derer Reparaturexperten schnell und einfach an das Innenleben der Uhr gelangen. Trotzdem bleibt sie vor Wasser und Staub geschützt.

Insgesamt verdient sich die Pixel Watch 4 eine vorläufige Bewertung von 9 von 10 Punkten. Damit setzt sie sich besonders gegen die Apple Watch Ultra 3 durch, die von iFixit nur 4 Punkte erhalten hat (bei iFixit ansehen).

iFixit erklärt weiterhin, dass Google für eine perfekte Bewertung die Pläne der Smartwatch veröffentlichen und den Preis für das Display senken müsste. Aufgrund der hohen Kosten würden sich viele immer noch gegen eine Reparatur entscheiden.

Pixel Watch 4: Welche Vorteile haben Kunden?

Dass sich die Pixel Watch 4 leicht reparieren lässt ist ein lobenswerter Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit und hat auch Vorteile für die Kunden. Wenn die Smartwatch kaputt geht, könnt ihr einzelne Teile, wie Batterie oder Bildschirm ersetzen lassen, anstelle das komplette Gerät austauschen zu müssen. Das spart Geld. Wenn ihr allerdings nicht selbst ein Profi seid, solltet ihr die Reparatur doch besser den Fachleuten überlassen.

Das Display der Pixel Watch 4 ist im Vergleich zum Vorgänger etwas größer und lässt sich schneller laden. Die Smartwatch kann sich darüber hinaus auch direkt mit Satelliten verbinden. So könnt ihr auch ohne Mobilfunk- oder WLAN-Netz einen Notruf absetzen. Allerdings verzichtet Google weiterhin auf kabelloses Laden.