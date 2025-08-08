Apple und Samsung verbünden sich – iPhone-Nutzer profitieren massiv

Zwei Rivalen, eine Mission – und euer iPhone wird immer besser.

Apple geht den nächsten großen Schritt in Sachen iPhone-Technologie – und zwar gemeinsam mit einem langjährigen Rivalen. In Zukunft wird der iPhone-Hersteller hochmoderne Kamerasensoren direkt in den USA fertigen lassen – mit tatkräftiger Unterstützung von Samsung. Konkret handelt es sich um neuartige, gestapelte Bildsensor-Chips, die unter anderem für bessere Fotos bei schlechtem Licht sorgen sollen. Zum Einsatz kommen sie wohl erstmals im iPhone 18.

Samsung mit im Boot: Apple trennt sich (teilweise) von Sony beim iPhone

Laut einem Bericht der Financial Times wird Apple künftig nicht mehr ausschließlich auf Sony als Lieferanten für Bildsensoren setzen. Stattdessen entsteht im texanischen Austin eine neue Produktionslinie, bei der Samsung eine Schlüsselrolle übernimmt. Genauer: Die System LSI-Sparte des südkoreanischen Konzerns entwickelt die Chips, gefertigt wird dann in der Foundry-Abteilung – ebenfalls bei Samsung (Quelle: Financial Times via MacRumors).

Apple selbst bestätigte im Rahmen seiner Ankündigung zu einer 600-Milliarden-Dollar-Investition in die US-Fertigung die neue Partnerschaft:

„Apple arbeitet auch mit Samsung in dessen Fabrik in Austin, Texas, zusammen, um eine innovative neue Technologie zur Herstellung von Chips auf den Markt zu bringen, die weltweit noch nie zuvor eingesetzt wurde.“

Damit verabschiedet sich Apple nicht nur ein Stück weit von Sony, sondern holt sich auch strategisch mehr Kontrolle über die eigene Lieferkette zurück – ein Trend, den man bei Apple seit Jahren beobachten kann.

Was bringen die neuen Sensoren?

Bei den neuen Chips handelt es sich laut Insidern um sogenannte dreischichtige, gestapelte Bildsensoren. Klingt technisch – ist aber ein echter Fortschritt für iPhone-Kameras:

Höhere Pixeldichte

Bessere Low-Light-Performance

Schnellere Auslesegeschwindigkeit

Niedrigerer Stromverbrauch

Höherer Dynamikbereich

Besonders spannend: Dieser Herstellungsprozess wurde bislang nirgendwo auf der Welt in großem Maßstab eingesetzt. Apple bringt die Technologie also erstmals in den Massenmarkt – ein echtes Novum.

iPhone 18 als erster Profiteur

Aktuell laufen offenbar bereits die ersten Testproduktionen in Austin. Geht alles nach Plan, sollen die neuen Kamerasensoren im kommenden Jahr im iPhone 18 debütieren. Dass Apple solche Technologien bereits früh testet und validiert, ist bekannt – der Zeitplan ist also realistisch.

Unterm Strich: Was zunächst wie eine ungewöhnliche Allianz wirkt, ergibt auf den zweiten Blick absolut Sinn: Apple und Samsung wissen, dass sie voneinander profitieren können – trotz aller Konkurrenz im Smartphone-Markt. Für iPhone-Nutzer bedeutet das in jedem Fall: bessere Kameras, mehr Innovation und ein weiteres Stück „Made in USA“.