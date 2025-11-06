Apple unter Druck: iPhone- und Apple-Watch-Nutzer kurz davor, wichtiges Feature zu verlieren

Eurer iPhone und eure Apple Watch verstehen sich bald nicht mehr so gut wie früher.

Mit dem kommenden iOS 26.2 droht Apple-Nutzern in Europa der Verlust einer beliebten Funktion. Wie jetzt bekannt wurde, wird Apple die WLAN-Synchronisierung zwischen iPhone und Apple Watch in der EU deaktivieren – offenbar als Reaktion auf die Vorgaben des Digital Markets Act (DMA). Damit müssen iPhone- und Watch-Besitzer in Europa schon bald auf ein praktisches Komfort-Feature verzichten, das bisher ganz selbstverständlich funktionierte.

Apple will Funktion für iPhone und Apple Watch deaktivieren

Laut einem Bericht der französischen Seite Numerama wird iOS 26.2 in Europa keine WLAN-Netzwerke mehr zwischen iPhone und Apple Watch synchronisieren. Apple selbst bestätigte diese Änderung gegenüber der Publikation. Grund dafür sind die strengen Anforderungen der EU-Kommission, die Apple dazu zwingen wollen, den WLAN-Zugang des iPhones auch für Zubehör von Drittanbietern zu öffnen.

Apple sieht darin jedoch ein erhebliches Sicherheits- und Datenschutzrisiko. Daher zieht man nun die Notbremse: Statt das WLAN-System zu öffnen, deaktiviert Apple die Synchronisierung komplett – zumindest innerhalb der Europäischen Union.

Apple verweigert EU-Forderung – aus Datenschutzgründen

Apple argumentiert, dass die EU-Vorgaben die Privatsphäre der Nutzer gefährden könnten. Nach Angaben des Unternehmens hätte die EU verlangt, dass Drittanbieter – etwa Hersteller smarter Brillen oder anderer Wearables – Zugriff auf die WLAN-Verlaufsdaten von iPhones erhalten.

Apple befürchtet, dass Firmen wie Meta dadurch nachvollziehen könnten, wo sich Nutzer wann aufgehalten haben, um diese Informationen anschließend für gezielte Werbung zu verwenden. Das lehnt Apple kategorisch ab.

Ein Sprecher des Unternehmens erklärte nun laut Numerama, dass Apple beschlossen hätte, die WLAN-Synchronisierung zwischen einem iPhone und einer Apple Watch in Europa zu deaktivieren, um der Forderung der Europäischen Kommission nicht nachkommen zu müssen, die bis Ende 2025 die Öffnung des iPhone-WLANs für Zubehör von Drittanbietern erzwingen will.

Apple betont, dass es sich nicht um eine Strafmaßnahme gegen europäische Nutzer handelt. Vielmehr gehe es darum, die Sicherheitsarchitektur des iPhones zu bewahren. Da die EU fordert, dass Drittanbieter denselben Zugang wie die Apple Watch erhalten sollen, bleibe Cupertino keine andere Wahl, als die Funktion auch für die Watch abzuschalten.

Das Ergebnis: Ab iOS 26.2 werden sich Apple Watch und iPhone in der EU wohl nicht mehr automatisch über bekannte WLAN-Netzwerke verbinden, wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht.

Was bedeutet das für Nutzerinnen und Nutzer?

Die Auswirkungen dürften zunächst moderat ausfallen. Solange sich das gekoppelte iPhone in der Nähe befindet, sollte die Apple Watch weiterhin wie gewohnt funktionieren. Problematisch könnte es aber werden, wenn das iPhone außer Reichweite ist – etwa zu Hause im WLAN, während man mit der Watch kurz einkaufen geht.

Wie genau sich das im Alltag auswirken wird, bleibt abzuwarten. Apple hat dazu noch keine technischen Details veröffentlicht.

Gute Nachrichten: AirPods dürfen in der EU bald mehr

Trotz der Einschränkung bringt iOS 26.2 für EU-Nutzer auch positive Neuerungen. Mit dem Update führt Apple endlich die Live-Übersetzung für AirPods offiziell in Europa ein – ein Feature, das bislang nur in den USA und einigen anderen Regionen verfügbar war.

Damit endet die bisherige „Zweite-Klasse-Behandlung“ europäischer Nutzer: Ab Dezember steht die Funktion auch hierzulande bereit. Ein kleiner Trost, während Apple an anderer Stelle einen Rückschritt erzwingt, um sich dem Druck der EU zu beugen.