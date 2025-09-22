Apple vergisst euch nicht: Gute Nachrichten für iPhone-Nutzer in Deutschland

Euer iPhone wird jetzt zum ultimativen Sport-Ticker – dank Apple.

Apple macht ernst und erweitert sein App-Angebot für Sportfans: Die kostenlose Apple-Sports-App ist ab sofort auch in Deutschland und Österreich im App Store verfügbar. Bislang gab es den Ergebnisdienst fürs iPhone nur in den USA, Kanada und Großbritannien – jetzt kommen gleich acht weitere Länder hinzu, darunter auch Deutschland. Mit an Bord: Bundesliga, Champions League und sogar die Formel 1 (Quelle: Apple).

Apple Sports fürs iPhone nun auch in Deutschland

Die neue iPhone-App (läuft ab iOS 17.2) punktet mit einer klaren Linie: kostenlos, werbefrei, einfach gestaltet. Apple verspricht sekundenschnelle Ergebnisanzeigen – von Live-Spielen bis zu Statistiken. Möglich machen das verschiedene Datenlieferanten, mit denen der Konzern zusammenarbeitet.

Praktisch: Ergebnisse können als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm erscheinen, diese Live-Aktivitäten funktionieren übrigens auch auf dem iPad und der Apple Watch.

Apple Sports lässt sich nach den eigenen Interessen konfigurieren. Nutzerinnen und Nutzer wählen gezielt ihre Lieblingsligen und Vereine aus, bekommen dadurch einen schnellen Überblick und verpassen nichts mehr.

Apples App für Freunde des Sports mit einem iPhone in der Hosentasche. (© Apple)

Dazu kommen Widgets für den Homescreen, die aktuelle Ergebnisse oder anstehende Begegnungen anzeigen. Innerhalb der App gibt es zudem detaillierte Statistiken, etwa Ballbesitz, Torschüsse oder Spielerleistungen. Wer möchte, teilt Ergebnisse direkt mit Freunden.

Diese Länder sind jetzt ab sofort dabei

Neben Deutschland und Österreich ist Apple Sports ab sofort auch in Spanien, Italien, Frankreich, Irland, Portugal und Island am Start. Damit öffnet Apple seinen Sportdienst erstmals breit für Europa.

Alle verfügbaren Ligen im Überblick

Apple Sports deckt eine Vielzahl an Sportarten ab – vom Fußball bis zum Motorsport:

Bundesliga und 2. Bundesliga

Champions League (Männer & Frauen)

Europa League & Conference League

Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen

NFL, NBA, NHL, MLB, MLS

NCAA (Basketball & Football)

WNBA, NWSL

Formel 1, NASCAR

Tennis (Männer & Frauen)

Fazit: Ein echter Gewinn für Sportfans

Mit Apple Sports erhalten iPhone-Nutzer in Deutschland endlich eine moderne, schnelle und werbefreie Sport-App, die Live-Ergebnisse und Statistiken bündelt. Besonders der Mix aus Bundesliga, Champions League und Formel 1 dürfte viele ansprechen. Ein echter Pflicht-Download für Sportbegeisterte – und dazu noch kostenlos.