Apple versorgt Uralt-iPhone mit wichtigem Update – aber nicht freiwillig

Ein Streit mit Ansage endet mit einem Update.

Die EU zwingt Apple zum Handeln: Nach Jahren des Widerstands liefert der Konzern ein Update, das die Strahlungswerte des iPhone 12 senken soll.

Apple: iPhone 12 soll weniger strahlen

Apple muss die Sendeleistung des fünf Jahre alten iPhone 12 per Softwareupdate drosseln. Damit reagiert der US-Konzern auf eine Entscheidung der Europäischen Kommission, die zuvor Messungen der französischen Strahlenaufsicht ANFR bestätigt hatte. Das iPhone 12 überschreitet demnach den zulässigen Grenzwert für elektromagnetische Strahlung bei direktem Körperkontakt, etwa wenn das Smartphone in der Hosentasche steckt oder in der Hand gehalten wird.

Die beanstandeten Werte stammen ursprünglich aus dem Jahr 2023. Damals hatte ANFR festgestellt, dass das iPhone 12 mit 5,74 Watt pro Kilogramm deutlich über dem erlaubten Wert von 4 Watt liegt. In Frankreich führte das zum temporären Verkaufsstopp des Modells. Apple reagierte mit einem Update, allerdings nur auf dem französischen Markt. Nach der EU-weiten Bestätigung der Messwerte folgt jetzt die Ausweitung auf alle Mitgliedsstaaten.

Laut Apple werde das Update in den kommenden Wochen ausgeliefert. Die Verringerung der Sendeleistung erfolgt, sobald die neue Software installiert ist.

iPhone 12: Apple verteidigt sich

Apple bleibt dabei: Die eigenen Geräte seien sicher. Der Konzern verweist auf einen integrierten Sensor, der erkennt, ob das iPhone am Körper getragen oder auf einem Tisch abgelegt wird. Die erhöhte Sendeleistung sei laut Apple nur in letzterem Fall aktiv – also dann, wenn das Smartphone nicht direkt auf den menschlichen Körper abstrahlt. Die ANFR-Messung habe diesen Mechanismus laut Apple jedoch nicht berücksichtigt.

Trotz dieser Kritik folgt Apple der Aufforderung der EU-Kommission. Man respektiere die Entscheidung, teile sie aber nicht (Quelle: Spiegel). Gleichzeitig erklärt Apple, dass das iPhone 12 auch vor dem Update ohne Bedenken nutzbar gewesen sei.