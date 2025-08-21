Apple verteilt Geschenke: Kostenloses Extra für iPhone-, iPad- und Mac-Nutzer

Apple-Fans lieben solche Überraschungen – hier ist die neueste.

Apple feiert die Eröffnung seines neuesten Stores in Shenzhen mit einem kostenlosen Wallpaper für iPhone, iPad und Mac. Die farbenfrohe Grafik steht ab sofort auf der offiziellen Apple-Website zum Download bereit (Quelle: 9to5Mac). Damit setzt Apple eine kleine Tradition fort: Schon bei der Eröffnung der Stores in Osaka und in Saudi-Arabien gab es zuletzt exklusive Hintergründe – in Saudi-Arabien sogar einen individuellen Wallpaper-Konfigurator für Fans.

Kostenloses Wallpaper für iPhone und Co.

Das neue Wallpaper ist eine halbabstrakte, bunte Strichzeichnung des Apple-Logos – ein Design, das sich in ähnlicher Form auch bei anderen neuen Apple-Store-Eröffnungen wiederfindet. Wer bereits die Grafiken aus Osaka oder Saudi-Arabien kennt, wird den Stil sofort erkennen.

Passend zu den Geräten bietet Apple die Hintergründe in verschiedenen Auflösungen an, damit sie sowohl auf iPhone, iPad als auch auf dem Mac gestochen scharf wirken. Der Download erfolgt direkt über die Apple-Website.

Wichtig: Je nach Apple-Gerät, wird die passende Größe automatisch heruntergeladen. Hierfür einfach nur auf den blauen Button auf der Apple-Webseite klicken beziehungsweise tippen.

Einfach auf den blauen Button tippen und die korrekte Auflösung des Wallpapers wird automatisch heruntergeladen. (© Screenshot Apple)

Apple Store in Shenzhen öffnet am Samstag

Der neue Standort trägt den Namen Apple Store Qianhai Yifang City und öffnet am 16. August im Bezirk Bao’an. Die Architektur folgt dem aktuellen Apple-Store-Stil: eine geschwungene Glasfassade, die Innen- und Außenbereich optisch miteinander verschmelzen lässt. Im Inneren sollen Kunden das „weltweit führende Einkaufserlebnis“ genießen, so Apple.

Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail bei Apple, betont, dass der Store eine wichtige Verbindung zu den vielen technikbegeisterten Kunden in China schaffen soll. Shenzhen ist zudem bekannt als Standort zahlreicher Apple-Zulieferer – ein weiterer Grund, warum die Metropole ein strategisch spannender Ort für Apple ist.

Kleine Geste mit großer Fan-Wirkung

Auch wenn es sich „nur“ um ein kostenloses Hintergrundbild handelt, zeigt Apple damit einmal mehr, wie das Unternehmen seine Markenmomente inszeniert. Für Fans und Sammler solcher Store-Wallpaper ist das neue Motiv aus Shenzhen ein Pflicht-Download – und vielleicht auch der Startschuss für weitere kreative Überraschungen bei kommenden Store-Eröffnungen.