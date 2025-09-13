Apple verteilt tolles Geschenk für ältere Smartwatches

Apple lässt Besitzerinnen und Besitzer älterer Smartwatches nicht hängen.

Mit dem Start der Apple Watch Series 11 und der Apple Watch Ultra 3 hat Apple ein Feature vorgestellt, das vielen Menschen das Leben retten könnte: Benachrichtigungen bei Bluthochdruck. Die Überraschung kam jedoch erst nach dem Event: Auch ältere Modelle bekommen die Funktion kostenlos spendiert.

Ältere Apple Watch erkennen Bluthochdruck

Konkret werden die Apple Watch Series 9, Series 10 und die Ultra 2 mit dem kommenden Update auf watchOS 26 die Warnungen unterstützen. Das Update erscheint am 15. September. Damit profitieren nicht nur Käufer der neuesten Modelle, sondern auch Nutzer, die bereits seit ein oder zwei Generationen dabei sind.

Die Uhren nutzen den optischen Herzsensor, um zu analysieren, wie sich die Blutgefäße bei jedem Herzschlag verhalten. Über einen Zeitraum von 30 Tagen sammelt ein Algorithmus Daten und erkennt, ob Anzeichen für Bluthochdruck vorliegen. Wird ein Risiko festgestellt, erscheint eine Benachrichtigung am Handgelenk.

Apple schränkt die Nutzung ein: Die Funktion richtet sich an Menschen ab 22 Jahren, die bisher keine Bluthochdruck-Diagnose haben und nicht schwanger sind. Ziel ist es, Hinweise auf bislang unentdeckte Fälle zu geben, damit Betroffene ihr Verhalten ändern oder rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch nehmen können.

Bluthochdruck ist eine schleichende Gefahr

Bluthochdruck gilt weltweit als einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele Betroffene merken lange nichts, bis es zu ernsten Problemen kommt. Frühzeitige Hinweise können das Risiko von Schlaganfällen, Herzinfarkten und anderen Komplikationen deutlich senken.

Mit dieser Erweiterung unterstreicht Apple seinen Anspruch, die Watch nicht nur als Fitness-Gadget, sondern auch als ernstzunehmendes Gesundheitswerkzeug zu positionieren. Schon in der Vergangenheit brachte die Uhr EKG-Messungen, Sturzerkennung und Blutsauerstoff-Checks ans Handgelenk. Jetzt folgt ein weiteres Feature, das zeigt: Die Apple Watch will weit mehr sein als nur ein smarter Begleiter – sie soll euch aktiv schützen.