Apple Watch 2026: Schlechte Nachrichten für alle, die auf dieses Upgrade gehofft hatten

Ein Leak zerstört gerade die Hoffnung, auf die viele Apple-Fans seit Jahren warten.

Die Apple Watch 2026 wird optisch wohl kaum Neuerungen bieten. Laut dem Leaker Instant Digital plant Apple frühestens 2028 ein echtes Redesign – also erst nach dem erwarteten Jubiläums-iPhone, das Ende 2027 erscheinen soll. Wer auf ein großes Update der Apple Watch Series 12 hoffte, muss sich daher gedulden.

Neues Design für die Apple Watch: Kaum Änderungen bis 2028 in Sicht

In einem Beitrag auf Weibo erklärt Instant Digital, dass sich die Apple-Watch-Reihe im kommenden Jahr praktisch nicht vom aktuellen Design entfernen werde. Erst nach dem 20-jährigen iPhone-Jubiläum soll Apple eine umfassende Neugestaltung planen. Damit rückt ein frisches Look-and-feel der Watch deutlich weiter in die Zukunft, als viele erwartet hatten (Quelle: MacRumors).

Die Aussagen widersprechen stärker werdenden Hoffnungen, Apple würde bereits 2026 ein überarbeitetes Gehäuse oder ein neues Armbandkonzept vorstellen. Von einem „Major Redesign“ könne man laut Leaker jedenfalls nicht ausgehen.

Noch im August hatte DigiTimes berichtet, dass mindestens ein 2026er-Modell „signifikante“ äußere Veränderungen erhalten könnte – möglicherweise im Zusammenhang mit neuen Sensoren. Das sorgte für Spekulationen rund um Apples Fortschritte bei der nicht-invasiven Blutzuckermessung, an der das Unternehmen seit Jahren forscht. Diese Technologie gilt allerdings weiterhin als Zukunftsmusik: Kleinere Bauteile, präzisere Messmethoden und ein hoher Energiebedarf machen eine baldige Marktreife unwahrscheinlich.

Bloomberg-Reporter Mark Gurman hatte bereits vor längerer Zeit eine Apple Watch mit dünnerem Gehäuse und magnetischem Armbandsystem ins Spiel gebracht. Zwar erfüllte die Apple Watch Series 10 zumindest den Punkt „dünner“, doch ein Magnetarmband blieb aus. Auch die Series 11 brachte optisch in diesem Jahr keinerlei Überraschungen – ein Vorzeichen dafür, dass Apple aktuell lieber im Inneren der Watch optimiert als außen.

Touch ID: Möglich, aber ohne sichtbare Folgen

Immerhin gibt es Hinweise auf eine technologische Neuerung: Angeblich testet Apple biometrische Authentifizierung in Form von Touch ID für die Watch-Modelle von 2026. Dabei könnte es sich jedoch um eine Lösung unter dem Display handeln – und damit um eine Änderung, die am Äußeren der Uhr nichts verändert. Auch hier also keine Designrevolution.

Wie verlässlich ist Instant Digital?

Der Leaker sorgt regelmäßig für Diskussionen: Instant Digital lag in der Vergangenheit nicht immer richtig, hat aber einige Treffer vorzuweisen – darunter Details wie die gelben iPhone-14-Modelle oder das Titanium Milanese Loop für die Apple Watch Ultra 2. Seine Aussagen sind also nicht garantiert, aber definitiv nicht aus der Luft gegriffen.