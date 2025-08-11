Apple Watch am Ende: Für dieses Modell ist offiziell Schluss

Diese Apple Watch ist jetzt offiziell Geschichte – und das hat Konsequenzen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple macht kurzen Prozess: Die Apple Watch Series 1, die 2016 auf den Markt kam, wird ab sofort offiziell als „veraltet“ eingestuft. Das bedeutet konkret: Reparaturen sind bei Apple und autorisierten Servicepartnern nicht mehr möglich – Ersatzteile werden schlicht nicht mehr bereitgestellt. Besonders bitter für Nutzer: Bereits seit Dezember 2020 steckt die smarte Uhr bei watchOS 6.3 fest und erhält somit auch keine Sicherheitsupdates mehr (Quelle: MacRumors).

Anzeige

Schlussstrich: Apple Watch Series 1 hat ausgedient

Die Entscheidung kommt nicht überraschend, schließlich folgt Apple hier seinem eigenen Produktzyklus. Produkte gelten zunächst fünf Jahre nach dem letzten Verkauf als „Vintage“ und rutschen nach sieben Jahren automatisch in die Kategorie „Veraltet“. Genau das ist nun bei der Apple Watch Series 1 passiert.

Für viele wird es ein leiser Abschied sein, denn die Series 1 war ohnehin schon längst aus dem offiziellen Apple-Verkauf verschwunden. Interessant: Trotz ihres Namens war sie nicht die erste Apple Watch, sondern eine leicht überarbeitete Neuauflage der ursprünglichen Apple Watch. Die wichtigste Änderung: ein etwas flotterer S1P-Prozessor, der das Gerät im Alltag etwas reaktionsfreudiger machte.

Kein Support, keine Teile – was das für Nutzer heißt

Wer heute noch eine Apple Watch Series 1 am Handgelenk trägt, muss sich auf einen endgültigen Support-Stopp einstellen. Selbst wenn ein technischer Defekt wie ein kaputtes Display oder ein schwächelnder Akku auftritt, bleibt der Gang zum Apple Store oder einem autorisierten Reparaturdienst zwecklos – es gibt schlicht keine Originalersatzteile mehr. Zudem sollte man sich bewusst sein: Mit watchOS 6.3 ist auch softwareseitig längst Schluss. Sicherheitsupdates oder neue Funktionen? Fehlanzeige.

Anzeige

Ergo: Zeit für den Wechsel

Die Apple Watch Series 1 hat vielen Nutzern über Jahre hinweg treue Dienste geleistet – aber nun ist endgültig Schluss mit Support und Reparatur. Wer weiterhin von Apples Smartwatch-Ökosystem profitieren möchte, kommt um ein Upgrade nicht herum. Neuere Modelle der Apple Watch bieten nicht nur aktuellen Software-Support, sondern auch eine erheblich bessere Performance und Funktionsvielfalt.

Der Abschied mag wehtun – aber spätestens jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Neuanfang.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.