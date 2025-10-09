Apple Watch erkennt Bluthochdruck – doch eine echte Messung bleibt weiter Zukunftsmusik

Die Apple Watch ist mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, die Aufschluss über die Gesundheit und Fitness geben können. Wie sieht es aus, wenn man seinen Blutdruck messen will? Geht das mit der Apple Watch?

Die Apple Watch misst verschiedene Körperwerte. Dazu gehören zum Beispiel die Herzfrequenz, der Puls oder der Blutsauerstoff. Der Blutdruck gehört hingegen nicht dazu. Mit dem Update auf watchOS 26 führt Apple aber immerhin die Möglichkeit ein, erhöhten Blutdruck zu erkennen. Auch Ende 2025 kann die Apple Watch also keine konkreten Daten liefern, sondern lediglich Aufschlüsse über einen chronischen Bluthochdruck.

Warnungen von Bluthochdruck per Apple Watch

Die entsprechenden Warnungen gibt es sowohl in den neuen Apple-Watch-Geräten sowie mit dem watchOS-26-Update auch für Uhren ab der Serie 9 und Ultra 2. Bei Apple Watch SE muss man hingegen darauf verzichten. Um die Blutdruckwerte über die Uhr zu analysieren, müssen zunächst mindestens 30 Tage lang Daten gesammelt werden. So richtet man es ein:

Ruft die Health-App auf dem iPhone auf. Steuert den Bereich „Herz“ an. Wählt die Option „Bluthochdruckmitteilungen in Health konfigurieren“. Richtet die Funktion anhand der Anweisungen ein. Dabei müsst ihr einige Fragen beantworten und zum Beispiel angeben, dass ihr mindestens 22 Jahre und nicht schwanger seid.

Nun werden über die Apple-Watch-Sensoren Daten darüber gesammelt, wie Blutgefäße auf Herzschläge reagieren. Diese Daten werden ausgewertet. Anhand bestimmter Muster kann per Algorithmus ein möglicher chronischer Bluthochdruck ermittelt werden (Quelle: Apple), über den man gewarnt wird. Apple weist aber darauf hin, dass nicht jede Form von chronischem Bluthochdruck auf diesem Weg erkannt werden kann. Gibt es keine Auffälligkeiten, erhält man auch keine Information über den Blutdruck. Zusätzlich erhält man in der Health-App die Möglichkeit, per Blutdruckmessgerät ermittelte Daten zu protokollieren und darzustellen.

Der zugrunde liegende Algorithmus basiert auf einer Studie mit über 100.000 Teilnehmern. Exaktere Daten und richtige Messungen sollen erst in zukünftigen Apple-Watch-Generationen möglich werden.

Noch keine zuverlässige Messmethode Die Blutdruckfunktion ist bislang eher eine kleine „Spielerei“. Richtige Messungen durch ein echtes Blutdruckmessgerät lassen sich dadurch nicht ersetzen. Wenn die Apple Watch erhöhte Werte anzeigt, sollte man sicher nicht gleich unruhig werden. Das ist noch keine Diagnose für Hypertonie. Seid ihr unsicher, nutzt vorher ein richtiges Messgerät. Wird das Ergebnis hier bestätigt, konsultiert einen Arzt. Martin Maciej

Apple Watch: Blutdruck messen mit Messgerät

Wer bereits jetzt mit der Apple Watch Blutdruckdaten verwalten will, muss auf externes Zubehör zugreifen. So kann zum Beispiel das Messgerät CheckMe Armfit Plus Daten sammeln und per Bluetooth an die Apple Watch weiterschicken (Gerät bei Amazon ansehen).

Die Messwerte lassen sich in einer dazugehörigen App verwalten und zum Beispiel bei Ärzten vorzeigen. CheckMe Armfit Plus funktioniert ähnlich wie jedes andere Blutdruckmessgerät. Man befestigt eine Manschette am Oberarm und lässt die Messung durchlaufen. Anschließend werden die Daten an eine verbundene Apple Watch übermittelt und in der App gespeichert.

Zusätzlich zeigt das Gerät den Puls an. Über die App lässt sich das Gerät schnell mit der Apple-Uhr verbinden. Dank Erinnerungsfunktion kann die App auf regelmäßige Termine zur Blutdruckmessung hinweisen. Bei Smartwatches anderer Hersteller ist eine Blutdruckmessung ebenfalls möglich, zum Beispiel bei der Huawei Watch D oder bestimmten Modellen der Samsung Galaxy Watch.