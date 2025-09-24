Apple Watch: Nutzer über 18 gehen leer aus

Das neue Power-Feature der Apple Watch klingt genial – doch für die meisten bleibt es tabu.

Mit watchOS 26 führt Apple einen neuen Modus ein, der die Akkulaufzeit der Apple Watch deutlich verlängern kann. Das Feature hört auf den Namen „Adaptive Power“ (in Deutschland: „Adaptive Leistung“) und ist standardmäßig aktiv – allerdings nur dann, wenn die Apple Watch im Kinder-Setup eingerichtet wurde. Erwachsene Nutzerinnen und Nutzer gehen leer aus (Quelle: MacRumors).

Adaptive Power auf der Apple Watch in watchOS 26

„Adaptive Power“ ist keine bloße Energiesparoption, sondern ein smarter Modus, der die Leistung der Uhr dynamisch anpasst, um mehr Akkulaufzeit herauszuholen. Laut Apple geschieht dies beispielsweise durch weniger flüssige Animationen, verzögertes Scrollen oder eine etwas längere Reaktionszeit von Siri. Im Alltag könnte das bedeuten, dass die Uhr zwar etwas träger wirkt, dafür aber länger durchhält.

Apple beschreibt das Feature so, dass bestimmte Aufgaben schlicht „länger dauern“ können – wie stark der Effekt tatsächlich ins Gewicht fällt, bleibt aber noch abzuwarten.

Nur für Kinder – warum eigentlich?

Das Besondere: Der neue Modus ist automatisch nur dann aktiv, wenn die Apple Watch über „Apple Watch für deine Kinder“ (ehemals „Familien-Setup“) eingerichtet wurde, wie MacRumors berichtet. Diese Option erlaubt es Eltern, ein Mobilfunkmodell der Apple Watch für ihr Kind zu konfigurieren, auch wenn dieses kein eigenes iPhone besitzt.

Damit profitieren zunächst ausschließlich Kinder von dem Energiespar-Feature. Erwachsene Nutzer, die ihre Apple Watch klassisch mit dem iPhone koppeln, haben demnach keinen Zugriff auf „Adaptive Power“.

Eltern, die den Energiemodus auf der Uhr ihres Kindes deaktivieren möchten, können dies direkt in den Einstellungen tun: Unter „Batterie“ findet sich die Option „Adaptive Power“, die sich dort ausschalten lässt. Standardmäßig ist sie jedoch nach Installation von watchOS 26 aktiviert. Das gilt auch für bereits vorhandene Geräte, sobald sie das Update erhalten haben.

iPhone-User kennen das schon

Interessant: Das Konzept von „Adaptive Power“ gibt es nicht nur auf der Apple Watch. Auf dem iPhone 15 Pro und neueren Modellen ist die Funktion mit iOS 26 ebenfalls verfügbar. Auf dem iPhone 17 und dem iPhone Air ist sie sogar ab Werk aktiv. Dort reduziert das System etwa automatisch die Displayhelligkeit oder schaltet bei 20 Prozent Restakku direkt in den Energiesparmodus.