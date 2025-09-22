Apple Watch: So beendet ihr euer Training und seht eure Auswertung

Mit der Apple Watch könnt ihr eure Workouts bequem tracken. Wir zeigen euch, wie ihr ein Training korrekt beendet und alle wichtigen Daten einsehen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was passiert während eures Trainings auf der Apple Watch?

Während eures Trainings werden auf der Apple Watch Bewegung, Herzfrequenz, verbrannte Kalorien und Dauer genau aufgezeichnet. So behaltet ihr jederzeit den Überblick über eure Leistung und könnt nach Abschluss der Einheit sehen, wie ihr euch geschlagen habt.

Anzeige

Damit die App alle Daten korrekt speichert, müsst ihr euer Training anschließend beenden. Wie das funktioniert, ist leider nicht offensichtlich, aber leicht zu merken.

Wie beendet man ein Training auf der Apple Watch?

Das Beenden eines Trainings ist einfach, kann aber je nach Modell oder watchOS-Version leicht variieren. Standardmäßig geht ihr so vor:

Display aktivieren, indem ihr euer Handgelenk hebt oder auf den Bildschirm tippt. Öffnet die „Training-App“ auf der Apple Watch. Wischt nach rechts, um das Menü zu öffnen. Tippt auf „Beenden“.

Ihr könnt danach direkt in der Trainingszusammenfassung sehen, wie lange ihr trainiert habt, wie viele Kalorien ihr verbrannt habt und welche durchschnittliche Herzfrequenz ihr während des Trainings hattet. Die Herzfrequenzmessung läuft nach dem Training noch drei Minuten weiter, sodass ihr eure Erholungsrate beobachten könnt.

Anzeige

Ab watchOS 11 könnt ihr zusätzlich selbst einschätzen, wie anstrengend das Training für euch war, indem ihr am Ende der Zusammenfassung auf „Anstrengung hinzufügen“ tippt.

Alle Daten werden automatisch in der Fitness-App auf dem iPhone gespeichert, wo ihr sie jederzeit einsehen, vergleichen und auch nachträglich die Anstrengung bewerten könnt.

Wie kann man ein Training auf der Apple Watch fortsetzen?

Manchmal wird das Training durch eine ungewollte Geste pausiert. In diesem Fall einfach wieder nach rechts wischen und „Fortsetzen“ tippen. Erst wenn ihr auf „Beenden“ geht, wird die Einheit endgültig abgeschlossen.

Wer regelmäßig mit der Apple Watch trainiert, kann Fortschritte genau verfolgen und Trainingsziele besser anpassen. Falls euch das Training mit den Apple-Apps nicht zusagt, könnt ihr eine alternative Fitness-App ausprobieren.