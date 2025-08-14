Apple Watch Ultra 3: Ernüchterung schon vor Release

Apple verspricht Neues – doch ausgerechnet in einem Punkt bleibt alles beim Alten.

Apple bringt bekanntlich im September 2025 die Apple Watch Ultra 3, die Apple Watch Series 11 und die Apple Watch SE 3 auf den Markt. Während sich viele auf die neuen Modelle freuen, zeigen durchgesickerte Details zum S11-Chip, dass die Prozessorleistung der kommenden Apple Watches kaum über die der aktuellen S10-Modelle hinausgeht – eine ziemliche Ernüchterung, wenn man so will. Wer also auf massive Performance-Verbesserungen gehofft hatte, wird enttäuscht sein.

Chip der Apple Watch Ultra 3, Series 11 und SE3 basiert auf alter Architektur

Wie MacRumors berichtet, nutzt der kommende S11-Chip die gleiche T8310-Mikroarchitektur wie die S9- und S10-Chips der Apple Watch Series 9 und 10. Apple verwendet bei der Apple Watch regelmäßig mehrere Generationen derselben Kerntechnologie – bereits die Chips S6, S7 und S8 waren sehr ähnlich aufgebaut.

Der S11 bleibt ein 64-Bit-Dual-Core-Prozessor mit 4-Kern-Neural-Engine, Unterstützung für Ultra Wideband (UWB) der zweiten Generation und 64 GB Speicherplatz. Zwar handelt es sich technisch um eine ältere Architektur, doch sie bietet nach wie vor genügend Leistung für ein am Handgelenk getragenes Gerät.

Keine großen Leistungsverbesserungen bei neuen Modellen

Die S11-Chips werden voraussichtlich nur marginale Optimierungen enthalten, ähnlich wie beim S10, der für ein dünneres Profil innerhalb der Uhr überarbeitet wurde. Große Sprünge in der Performance sollte man also nicht erwarten. Experten gehen davon aus, dass erst der S12-Chip für 2026 eine neue Mikroarchitektur und spürbare Leistungssteigerungen bringen wird.

Vorstellung im September erwartet

Die Apple Watch Ultra 3, Series 11 und SE 3 werden voraussichtlich auf dem Apple-Event im September 2025 zusammen mit dem iPhone 17 vorgestellt. Für Käufer bedeutet das: Wer auf ein deutlich schnelleres Chip-Upgrade gehofft hatte, wird sich in diesem Jahr vor allem auf Sensoren und Software-Neuerungen konzentrieren müssen – die Leistung dagegen bleibt weitgehend auf dem Niveau der Vorgänger.