Apple Watch Ultra 3 kommt bald – alle wollen sie, aber kaum einer will zahlen

Ultra teuer oder ultra dreist: Was billige Plagiate über den Apple-Hype verraten. Ein Kommentar von Sven Kaulfuss

Im Herbst ist es wieder so weit: Apple wird die dritte Generation der Apple Watch Ultra vorstellen. Wie gehabt mit kantigem Gehäuse, Titan-Look und brachialer Präsenz am Handgelenk. Und wie gehabt mit dem gleichen Effekt: Alle wollen sie – aber kaum einer will (oder kann) den stolzen Preis zahlen. Trotzdem: Apple tut gut daran, am ikonischen Design festzuhalten. Denn eines ist längst klar – die Ultra ist mehr als nur eine Outdoor-Smartwatch. Sie ist ein Statement.

Apple Watch Ultra: Das Objekt der Begierde

Ich erinnere mich noch gut an die Vorstellung der ersten Apple Watch Ultra vor drei Jahren. Die Kritik war deutlich: „Wer braucht so ein Teil?“, „Für wen soll das sein?“. Die Antwort war für mich damals schon eindeutig – und hat sich bis heute nicht geändert. Die Apple Watch Ultra ist nämlich kein reines Werkzeug für Extremsportler, sie ist ein Luxusobjekt. Genauso wie sich viele ein iPhone Pro holen, nicht weil sie es brauchen, sondern weil sie es wollen, ist es bei der Ultra: Sie leistet man sich – oder eben nicht.

Dem Design bleibt Apple auch in Zukunft treu:

Dass Apple am Design praktisch nichts verändert hat – weder bei der Ultra 2, noch bei der kommenden Ultra 3 – ist kein Mangel an Innovationskraft, sondern ein bewusstes Statement. Denn das Design hat längst Kultstatus erreicht. Woran ich das festmache? Ganz einfach: an den zahlreichen billigen Kopien. Und nein, ich rede hier nicht von dezenter Inspiration, sondern von dreisten Plagiaten.

Allein ein Blick auf Amazon genügt: „Parsonver Smartwatch“ (bei Amazon ansehen), oder wie die zahlreichen namenlosen Geräte auch heißen – sie alle versuchen, den Look zu kopieren. Richtig absurd wird’s dann auf umstrittenen Plattformen wie Temu oder AliExpress. Dort geistern Modelle wie die „HK10 Ultra 3 MAX“ herum – 1:1-Klone der Apple Watch Ultra, die der deutsche Zoll vermutlich gleich wieder einkassieren würde.

Ein Blick auf die Kopien:

Apple kann sich geschmeichelt fühlen

Natürlich sind diese Kopien Apple ein Dorn im Auge – zu Recht. Doch sie zeigen auch: Das Interesse an der Ultra ist riesig, weit über die eigentliche Zielgruppe hinaus. Es gibt halt einen Massenwunsch nach dem Ultra-Gefühl – nur eben ohne den Willen den Ultra-Preis zu zahlen.

Dabei werden die Fakes der Realität niemals gerecht. Denn echte Innovation gibt’s nur beim Original. Schon jetzt kursieren Leaks zur Ultra 3: 5G-Konnektivität, Satellitenkommunikation, eine potenzielle Blutdruck-Warnfunktion – alles Features, bei denen die Nachbauer aus Fernost wieder mit den Schultern zucken müssen und am Ende einen billigen Schrittzähler einbauen.

Am Ende bleibt’s dabei: Wer Apple-Preise zahlt, bekommt auch Apple-Qualität. Wer billig kauft, bekommt billig. Und wer es sich leisten kann, trägt die Ultra mit Stolz – nicht nur, weil sie technisch top ist, sondern weil sie eben auch etwas aussagt. Und genau das ist der Grund, warum Apple gar nicht erst versucht, den Preis zu senken: Die Ultra bleibt exklusiv – und das ist genau ihr Erfolgsrezept. Das wird sich auch mit der Apple Watch Ultra 3 nicht ändern.