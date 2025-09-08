Apple Watch Ultra 3 nicht allein: Auch dieses Modell bekommt endlich ein Upgrade

Das Modell, das Apple jahrelang vernachlässigt hat, bekommt endlich sein Comeback.

Apple wird beim „Awe Dropping“-Event am 9. September nicht nur die neue Apple Watch Ultra 3 und die neue iPhone-17-Familie präsentieren, sondern auch die Apple Watch SE 3. Ein Last-Minute-Leak bestätigt: Gleich drei neue Smartwatch-Modelle sind in der Pipeline.

Leak verrät Apples Smartwatch-Pläne fürs iPhone-Event

Ein verlässlicher Leaker hat auf einen privaten X-Account kurz vor der Präsentation mehrere kommende Geräte enthüllt (Quelle: MacRumors). Demnach stehen auf Apples Agenda:

Damit ist klar: Anders als im vergangenen Jahr, als Apple lediglich die Watch Series 10 aktualisierte, gibt es diesmal mit Sicherheit ein größeres Update-Line-up.

Apple Watch SE 3: Zeit für ein Upgrade

Besonders spannend: Die Apple Watch SE 3 bekommt endlich das erhoffte Upgrade und geht nicht leer aus. Das Vorgängermodell stammt noch aus dem Jahr 2022 und wurde seitdem nicht erneuert. Das nun anstehende Update bringt die SE wieder auf den aktuellen Stand – und dürfte die günstigste Möglichkeit bleiben, in die Welt der Apple Watch einzusteigen.

Neuer Chip für alle Modelle

Alle drei Uhren – Series 11, Ultra 3 und SE 3 – sollen mit einem neuen S11-Chip ausgestattet werden. Technisch basiert dieser allerdings auf derselben Architektur wie die bisherigen S9- und S10-Chips. Apple hat hier schon Tradition: Auch S6, S7 und S8 waren weitgehend identisch.

Für Nutzer bedeutet das: Leistungssteigerungen werden eher moderat ausfallen, doch Apple dürfte vor allem bei Effizienz und Batterielaufzeit optimiert haben.

Erwähnenswert: Neben den Uhren kündigt der Leak auch vier neue iPad Pro-Modelle mit M5-Chip an. Diese Tablets sollen jedoch erst im Oktober offiziell werden und stehen nicht im Mittelpunkt des September-Events.

Kurzum: Apple renoviert die gesamte Watch-Familie

Apple setzt beim kommenden Event gleich drei neue Watch-Modelle an den Start – ein starkes Signal nach einem eher mageren Update im letzten Jahr. Besonders die Apple Watch SE 3 ist überfällig und dürfte viele Käufer ansprechen, die eine günstige, aber moderne Apple Watch wollen. Zusammen mit der Ultra 3 und der Series 11 rundet Apple damit sein Smartwatch-Portfolio für 2025 sauber ab.