Apple Watch Ultra 3, Series 11 und SE 3: Tester küren diesen überraschenden Gewinner

Nicht die teuerste Apple Watch sorgt für Begeisterung – sondern ausgerechnet die günstigste.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die ersten Testberichte zur Apple Watch Series 11, Ultra 3 und SE 3 sind da – und sie zeichnen ein klares Bild. Während die Series 11 nur ein kleines Update darstellt und die Ultra 3 zwar punktet, aber nicht revolutioniert, gibt es einen eindeutigen Sieger: die neue Apple Watch SE 3 (Quelle: MacRumors).

Anzeige

Apple Watch Series 11: Kaum echte Neuerungen

Die Series 11 tritt mit einer offiziell verlängerten Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden an. Tester wie CNET und TechRadar bestätigen, dass die Werte in der Praxis erreichbar sind – teils sogar übertroffen werden. Möglich wird das durch einen etwas größeren Akku und angepasste Testbedingungen, die unter anderem Schlaftracking berücksichtigen.

Neu ist zudem ein kratzfesteres Deckglas bei den Aluminiummodellen sowie 5G-Support für die Mobilfunkvarianten. Die Gesundheitsfunktionen „Hypertension Notifications“ (Bluthochdruck-Warnung) und „Sleep Score“ gibt es dagegen auch für ältere Modelle.

Unterm Strich gilt: Die Series 11 ist eines der kleinsten Updates der Apple-Watch-Geschichte.

Was Apple auf der September-Keynote alles präsentierte:

Anzeige

Apple Watch Ultra 3: Mehr Akku und Satelliten-SOS

Etwas mehr Bewegung bringt die Apple Watch Ultra 3. Sie hält jetzt bis zu 42 Stunden durch und führt das Notfall-SOS über Satellit ein – bisher eine exklusive iPhone-Funktion. Im Alltag kann die Verbindung aber eingeschränkt sein, wenn der Himmel beispielsweise durch Bäume verdeckt ist, wie 9to5Mac berichtet.

Dazu kommt ein leicht größeres Display sowie 5G-Unterstützung. Alles in allem ein solides, aber nicht bahnbrechendes Upgrade für Apples Outdoor-Watch.

Apple Watch SE 3: Das wahre Highlight

Ganz anders sieht es bei der neuen Apple Watch SE 3 aus. Zum ersten Mal seit drei Jahren hat Apple das günstigste Modell überarbeitet – und liefert ein richtig starkes Paket:

Neuer S10-Chip

Always-On-Display

Unterstützung für Double-Tap-Gesten

Handgelenk-Temperatursensor für Ovulationsschätzungen

Schlafapnoe-Erkennung

Schnellladen

Siri on-device

5G-Support bei Mobilfunkvarianten

Anzeige

Und das Ganze bleibt in den USA bei einem Einstiegspreis von nur 249 US-Dollar. Hierzulande zahlen wir fürs kleinste Modell auch nur 269 Euro (bei Amazon ansehen).

Tester wie von The Verge sind begeistert. Dort heißt es: „Die SE 3 ist diejenige, die man kaufen sollte.“ Der Unterschied zur Series 11 sei für viele Nutzer kaum noch spürbar – das Preis-Leistungs-Verhältnis dagegen unschlagbar.

Erstaunliches Fazit: Die SE 3 ist der klare Sieger

Während Series 11 und Ultra 3 eher vergleichsweise moderate Updates darstellen, setzt Apple mit der SE 3 überraschenderweise das spannendste Signal. Mehr Leistung, mehr Features, niedriger Preis – so wird die günstigste Apple Watch plötzlich zum attraktivsten Modell der Reihe. Alle neuen Apple Watches können ab sofort vorbestellt werden und erscheinen offiziell zusammen mit iPhone 17 und iPhone Air am Freitag.