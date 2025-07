Apple Watch Ultra 3: Vier gute Gründe fürs Upgrade – direkt von Apple

Diese neuen Apple-Watch-Funktionen bekommt ihr nur, wenn ihr das richtige Modell am Handgelenk tragt.

Wer auf das nächste große Update für die Apple Watch wartet, bekommt im Herbst mit watchOS 26 jede Menge neue Funktionen. Doch was viele nicht wissen: Einige der spannendsten Features gibt es nur für ganz aktuelle Modelle – darunter auch die kommende Apple Watch Ultra 3. Damit liefert Apple selbst gleich vier überzeugende Gründe, warum sich das Upgrade dieses Jahr besonders lohnen könnte.

Diese Funktionen in watchOS 26 gibt’s nicht für ältere Modelle der Apple Watch

Mit watchOS 26 bringt Apple eine Fülle neuer Features auf die Apple Watch – darunter endlich eine Notizen-App, smarte „Hinweise“ auf dem Zifferblatt und mehr Kontrolle über das neue Kontrollzentrum. Klingt gut? Ja. Aber: Einige Highlights funktionieren nur mit den neuesten Uhren – konkret der Apple Watch Series 9, Series 10, der Ultra 2 und der noch nicht offiziell vorgestellten Apple Watch Ultra 3 (Quelle: 9to5Mac).

Wer also noch ein älteres Modell am Handgelenk trägt, schaut bei den folgenden vier Funktionen in die Röhre:

1. Wrist Flick: Die neue Supergeste fürs Handgelenk

Mit einer einfachen Drehbewegung des Handgelenks lassen sich Benachrichtigungen schließen, Timer stummschalten oder andere Aktionen auslösen – ganz ohne das Display zu berühren. Ideal für unterwegs oder beim Training. Doch die Geste funktioniert nur auf den neuesten Modellen.

2. Live-Übersetzung direkt am Handgelenk

Mit „Live Translation“ könnt ihr euch mit Menschen unterhalten, die eure Sprache nicht sprechen – direkt auf der Uhr. Eine Funktion, die wie gemacht ist für Reisen oder internationale Meetings. Technisch aber wohl zu anspruchsvoll für ältere Hardware.

3. Automatische Lautstärkeregelung für eure Umgebung

Ob lautes Café oder ruhiges Büro: Die Apple Watch passt ab sofort die Lautstärke von Benachrichtigungen und Anrufen automatisch an eure Umgebung an. So werdet ihr nicht mehr vom Klingelton erschreckt – oder verpasst still und heimlich einen wichtigen Anruf.

4. Smart Replies, jetzt wirklich smart

Apple verbessert auch die vorgeschlagenen Antworten in Nachrichten. Diese werden durch neue Algorithmen deutlich kontextbezogener – und passen sich besser an das an, was gerade gefragt ist. Leider nur für die neuesten Uhren verfügbar.

Apples Update-Politik macht den Weg für die Ultra 3 frei

Die Apple Watch Ultra 3 dürfte gemeinsam mit der Nachfolgerin der Series 10 im September erscheinen – und sie wird all diese neuen Features unterstützen. Apple selbst liefert mit watchOS 26 den besten Grund fürs Upgrade gleich mit: viele ältere Uhren bleiben nämlich technisch außen vor.

Wer die neue Geste, smarte Lautstärke, Live-Übersetzung und verbesserte Antworten nutzen will, kommt im Zweifelsfall um neuere Hardware kaum herum. Die Ultra 3 könnte damit mehr als nur ein marginales Update werden – zumindest für Besitzerinnen und Besitzer älterer Hardware.