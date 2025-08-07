Apple will’s wissen: Deutsche iPhone-Nutzer müssen Farbe bekennen

Plötzlich will Apple eure Meinung – und es geht um mehr als nur die nächste iPhone-Farbe.

Apple fragt gezielt bei deutschen Nutzerinnen und Nutzer von iPhones nach: In einer aktuellen Online-Umfrage will das Unternehmen nämlich wissen, wie wichtig ein faltbares Design beim nächsten iPhone wäre. Die Frage taucht auffällig prominent neben klassischen Kriterien wie Handhabung, Displaygröße und Preis-Leistungs-Verhältnis auf – ein klarer Hinweis darauf, dass Apple die Marktreife für ein faltbares iPhone konkret prüft. Der Marktstart ist laut Analysten für Herbst 2026 angesetzt (Quelle: iPhone-ticker.de).

Apple interessiert sich für eure Meinung zum „iPhone Fold“

Die Umfrage wird derzeit unter deutschsprachigen Nutzern verteilt und beleuchtet verschiedene Aspekte rund um zukünftige iPhone-Modelle. Besonders spannend: Die Frage nach einem faltbaren iPhone lässt sich in mehreren Stufen beantworten – von „äußerst wichtig“ bis „überhaupt nicht wichtig“. Diese gezielte Nachfrage zeigt: Apple will nicht mehr nur beobachten, sondern verstehen, ob der europäische Markt bereit ist für ein völlig neues iPhone-Konzept.

Laut mehreren Branchenquellen arbeitet Apple an einem Gerät mit sogenanntem Book-Style-Faltmechanismus – ähnlich dem Galaxy Z Fold von Samsung. Im geschlossenen Zustand zeigt sich ein kompaktes 5,5-Zoll-Außendisplay, das sich zu einem 7,8-Zoll-Hauptbildschirm auffalten lässt. Der Clou: Apple will eine nahezu faltenfreie Anzeige ermöglichen, möglich gemacht durch einen stabilisierenden Metallträger im Inneren.

Das Gehäuse soll aus Titan bestehen, kombiniert mit einem aufwändigen Scharniersystem aus Titan, Edelstahl und Liquid Metal – für maximale Stabilität und Langlebigkeit.

Preis und Zeitplan: Apple zielt auf das absolute Premiumsegment

Anders als aktuelle iPhones könnte das faltbare Modell auf Touch ID setzen – aus Platzgründen. Eine Integration in den Power-Button oder unter das Display wäre denkbar. Für Fotos sind zwei 48-MP-Hauptkameras sowie Frontkameras auf beiden Seiten vorgesehen – sowohl im aufgeklappten als auch im geschlossenen Zustand.

Billig wird das Ganze nicht: Der Preis soll sich laut aktuellen Prognosen zwischen 1.900 und 2.500 Euro bewegen – klar oberhalb der bisherigen Pro-Max-Modelle. Damit würde sich Apple noch stärker als bisher im Ultra-Premiumsegment positionieren. Der offizielle Start ist im Rahmen der iPhone-18-Serie für Herbst 2026 geplant.

Wir denken: Apple fragt nicht ohne Grund

Dass Apple gezielt nach einem faltbaren iPhone fragt, ist schon bemerkenswert. Die Kundenmeinung fließt demnach aktiv in die Planung ein, besonders hinsichtlich etwaiger Produktionsstückzahlen. Und wenn Cupertino schon heute die Fühler ausstreckt, ist das faltbare iPhone 2026 wohl keine Spekulation mehr, sondern höchstwahrscheinlich Realität.