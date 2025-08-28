Apple zieht den Stecker: Diese 7 Produkte fliegen schon im nächsten Monat raus

Nicht nur Neuheiten – auch Abschiede prägen Apples nächstes Event.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Am 9. September stellt Apple das iPhone 17 und weitere Neuheiten vor. Mit der frischen Hardware geht traditionell auch ein großes Aufräumen im Sortiment einher. Ganze sieben Produkte verschwinden wohl schon kurz nach dem Event aus dem Apple Store – darunter gleich vier iPhones, zwei Apple Watches und ein Modell der AirPods (Quelle: 9to5Mac).

Anzeige

Vier iPhones verschwinden aus dem Apple Store

Im Mittelpunkt steht natürlich die neue iPhone-Generation. Mit dem iPhone 17, iPhone 17 Air sowie den Pro-Modellen räumt Apple Platz im Portfolio. Folgende Geräte werden ab dem 9. September deshalb wohl nicht mehr direkt bei Apple erhältlich sein:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Damit zieht Apple die Linie klar: Künftig sollen nur noch Geräte mit Apple Intelligence im eigenen Store angeboten werden. Händler wie Amazon oder Mobilfunkanbieter könnten die auslaufenden iPhones zwar noch eine Weile im Angebot haben – bei Apple selbst ist aber Schluss.

Die neue Produktpalette dürfte sich folgendermaßen gestalten:

iPhone 16e ab 599 US-Dollar

iPhone 16 ab 699 US-Dollar

iPhone 16 Plus ab 799 US-Dollar

iPhone 17 ab 799 US-Dollar

iPhone 17 Air ab 949 US-Dollar

iPhone 17 Pro ab 1.049 US-Dollar

iPhone 17 Pro Max ab 1.199 US-Dollar

Anzeige

Damit steigen die Preise wie vorhergesagt leicht an, insbesondere für das iPhone 17 Air und die Pro-Modelle. Allerdings ist noch nicht klar, wie sich die Preise hierzulande entwickeln werden.

Apple Watch Series 11 und Ultra 3 lösen Vorgänger ab

Auch bei den Smartwatches wird Apple rigoros aussortieren. Die Apple Watch Series 11 ersetzt die Series 10, während die Apple Watch Ultra 2 nach zwei Jahren den Platz für die nächste Ultra-Generation freimacht. Damit verschwinden beide Vorgänger-Modelle komplett aus dem Store.

Die Apple Watch SE (2. Generation) bleibt uns laut 9to5Mac wohl vorerst erhalten – auch wenn sie inzwischen genauso alt ist, wie es die erste SE bei ihrem Austausch war. Gerüchte über einen Nachfolger gibt es jedoch. Insofern könnte mit etwas Glück auch dieses Modell ersetzt werden.

Neben iPhones und Uhren trifft es wohl auch die AirPods Pro 2. Mit dem Start der AirPods Pro 3 dürfte Apple die Vorgänger abkündigen. Eine kleine Überraschung wäre aber möglich: Apple könnte die AirPods Pro 2 zu einem günstigeren Preis im Sortiment lassen – sicher ist das aber nicht.

Anzeige

Unterm Strich: Apple räumt mächtig auf

Nach dem September-Event wird Apple also mindestens sieben Produkte aus dem Programm nehmen: vier iPhones, zwei Apple Watches und die AirPods Pro 2. Das ist ganz typisch für den Konzern, der sein Angebot möglichst schlank halten möchte. Für Schnäppchenjäger bedeutet das: Bei Händlern lohnt es sich, die Augen offen zu halten – dort könnten die auslaufenden Modelle bald deutlich günstiger zu haben sein.