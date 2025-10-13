Apple zieht den Stecker: Diese iPhone-App ist plötzlich Geschichte

Nach acht Jahren ist Schluss – Apple verabschiedet sich von einer App, die heute kaum noch jemand vermissen wird.

Apple macht kurzen Prozess: Die hauseigene Clips-App für iPhone und iPad ist Geschichte. Nach über acht Jahren zieht der Hersteller den Stecker und entfernt die Videobearbeitungs-App aus dem App Store. Neue Nutzer können Clips ab sofort nicht mehr herunterladen, bestehende Nutzer dürfen sie aber vorerst weiterverwenden. Damit endet still und leise ein kleines Kapitel in Apples Softwaregeschichte.

Clips-App fürs iPhone: Apples Mini-iMovie für Social Media wird eingestellt

Mit Clips wollte Apple 2017 den Nerv der Social-Media-Generation treffen. Die App erlaubte es, Videos, Fotos und Musik mit Texten, Filtern und Effekten zu kombinieren – perfekt für kurze Clips, die direkt auf Plattformen wie Instagram oder TikTok geteilt werden konnten. Besonders beliebt war die Funktion, sprachgesteuerte Titel automatisch einzublenden – also Text in Echtzeit, passend zum Gesagten im Video.

In den ersten Jahren lieferte Apple regelmäßig Updates mit neuen Filtern, Animoji- und Memoji-Unterstützung oder Features für den LiDAR-Scanner, um virtuelle 3D-Räume zu erstellen. Doch in den letzten Jahren war es ruhig geworden: Nur noch Bugfixes und kleine Anpassungen hielten Clips am Leben.

App aus dem Store verschwunden – Support-Dokument bestätigt das Aus

Jetzt ist klar: Apple hat Clips eingestellt. Im App Store ist die App nicht mehr auffindbar, und auch im offiziellen Support-Dokument schreibt Apple nun deutlich, dass keine weiteren Updates folgen werden. Neue Nutzer können Clips nun nicht mehr laden.

Interessant: Die deutsche Produktseite zur App ist zwar noch online, dürfte aber bald verschwinden. Bestehende Nutzer behalten immerhin Zugriff – sie können Clips weiterhin starten und sogar erneut herunterladen, sofern sie die App einmal installiert hatten.

Apple erklärt im Support-Dokument zudem, wie man eigene Clips-Projekte sichern und Videos in der Fotomediathek speichern kann – ein klarer Hinweis darauf, dass man Nutzern einen sanften Abschied ermöglichen will.

Unterm Strich: Abruptes Ende des Versuchs

Die Clips-App war ein sympathischer Versuch, Apples Kreativ-Software auf Social Media zuzuschneiden. Doch ohne frische Features und mit immer stärkerer Konkurrenz von TikTok & Co. hatte sie zuletzt kaum noch eine Daseinsberechtigung. Jetzt ist Schluss – und wer noch ein paar Erinnerungen retten will, sollte das besser bald tun.