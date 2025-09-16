Apple zieht den Stecker: Diese iPhones und iPads verlieren jetzt den iCloud-Zugang

Welche Modelle ab sofort ihren iCloud-Zugang verlieren – und warum.

Apple hat die Unterstützung für iOS 10 und macOS Sierra beendet. Geräte mit diesen alten Systemversionen können ab sofort nicht mehr auf iCloud-Dienste zugreifen. Betroffen sind unter anderem iPhone 5, iPhone 5c und das iPad der vierten Generation – allesamt Modelle, die schon seit Jahren keine Updates mehr erhalten (Quelle: Apple).

iPhone und iPads betroffen: Anforderungen für Apples iCloud steigen

Wie aus einem aktualisierten Support-Dokument hervorgeht, setzt Apple künftig mindestens iOS 11 oder macOS High Sierra für die Nutzung von iCloud voraus. Wer noch mit iOS 10 oder macOS Sierra unterwegs ist, verliert damit den Zugriff auf zentrale Funktionen wie:

iCloud-Schlüsselbund

iCloud-Fotos

iCloud-Backups

„Mein iPhone suchen“

iCloud Drive

Für betroffene Geräte bedeutet das de facto das Ende der iCloud-Anbindung.

Diese iPhones und iPads sind betroffen

iOS 10 erschien im September 2016 und war die letzte Version, die Apple für das iPhone 5 (2012), iPhone 5c (2013) und das iPad der vierten Generation (2012) bereitstellte. Genau diese Geräte können nun nicht mehr auf iCloud-Dienste zugreifen.

Für neuere Modelle besteht kein Problem: Sie lassen sich mindestens auf iOS 11 aktualisieren und bleiben damit iCloud-kompatibel.

Glück gehabt: Keine Macs endgültig ausgeschlossen

Anders sieht es auf dem Mac aus: macOS High Sierra war mit allen Geräten kompatibel, die zuvor auch macOS Sierra unterstützten. Das bedeutet: Kein Mac verliert allein aufgrund der neuen Anforderung den iCloud-Zugang – vorausgesetzt, er wurde auf die jeweils letzte unterstützte Version aktualisiert. Wer ein altes macOS-Sierra-System nicht mehr aktualisiert hat, steht jedoch ebenfalls ohne iCloud da.

Fazit: Apple trennt sich konsequent von alten Geräten

Mit dem Ende der iCloud-Unterstützung für iOS 10 und macOS Sierra kappt Apple endgültig die Verbindung zu fast zehn Jahre alter Hardware. Für Besitzer eines iPhone 5, iPhone 5c oder iPad 4 bedeutet das: iCloud ist Geschichte.

Gut zu wissen: Seit dem 15. September stehen Apples aktuelle Betriebssysteme für alle kompatiblen Geräte zur Verfügung: iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe (macOS 26).

