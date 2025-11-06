Apple zieht die Notbremse: Update für diese iPhones und iPads nicht mehr verfügbar

Beta gestoppt, Downloads verschwunden – was steckt hinter Apples abruptem Update-Stillstand?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple hat überraschend die Signierung von iOS 26.2 Beta 1 und iPadOS 26.2 Beta 1 für bestimmte Geräte gestoppt. Konkret betroffen sind das iPhone Air, das iPhone 16e sowie die Mobilfunkversionen des neuen M5 iPad Pro. Damit können Besitzer dieser Modelle das jüngste Beta-Update ab sofort nicht mehr installieren (Quellen MacRumors und 9to5Mac).

Anzeige

Apple stoppt Beta-Update für ausgewählte iPhones und iPads

Nur einen Tag nach Veröffentlichung der ersten Entwickler-Betas von iOS 26.2 und iPadOS 26.2 zog Apple die Reißleine: Die Signierung für die genannten Geräte wurde eingestellt. Das bedeutet, dass Nutzer, die das Update noch nicht installiert haben, es nun auch nicht mehr tun können.

Offizielle Gründe für diesen Schritt gibt es bislang nicht. Allerdings fällt auf: Alle betroffenen Geräte setzen auf Apples neue Mobilfunkchips, das C1- bzw. C1X-Modem. Insidern zufolge könnte genau hier das Problem liegen. Vermutet wird ein Softwarefehler im Zusammenhang mit der Modemsteuerung, den Apple schnellstmöglich isolieren und beheben möchte.

Erste Hinweise auf Schwierigkeiten kamen von Entwicklern, die nach der Installation von iOS 26.2 Beta 1 massive Stabilitätsprobleme meldeten. Max Weinbach, Analyst bei Creative Strategies, berichtete beispielsweise, dass sein M5 iPad Pro nach dem Update in den Wiederherstellungsmodus wechselte. Nur durch ein Downgrade auf iPadOS 26.1 ließ sich das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Anzeige

Diese Vorfälle dürften Apple veranlasst haben, das Update vorsorglich zu stoppen, um größere Ausfälle zu vermeiden – ein seltener, aber durchaus nachvollziehbarer Schritt.

Update zurückgezogen – keine Installation mehr möglich

Am Abend legte Apple noch einmal nach und die betroffenen Updates wurden vollständig zurückgezogen. Nutzer sehen iOS 26.2 Beta 1 und iPadOS 26.2 Beta 1 auf ihren Geräten nicht einmal mehr als verfügbare Downloads. Wie lange die Sperre bestehen bleibt, ist derzeit unklar. Apple arbeitet offenbar bereits an einer überarbeiteten Version der Software.

Release Candidate von iOS 26.1 kehrt zurück

In der Nacht zum 6. November veröffentlichte Apple schließlich die Release Candidate-Version von iOS 26.1 erneut – sowohl für das iPhone 16e und iPhone Air als auch für das M5 iPad Pro (Cellular). Damit erhalten Nutzer eine stabile Alternative, bis die Fehler in iOS 26.2 behoben sind. Wer also Teil des Entwicklerprogramms ist, kann sein Gerät weiterhin auf dem neuesten Stand halten – nur eben nicht mit der fehlerhaften Beta 1.