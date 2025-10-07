Apples AirPods 4 jetzt viel günstiger bei Amazon – das bringt euch der Preisverfall

Wer die aktuellen AirPods 4 günstiger kaufen möchte, sollte nicht direkt beim Hersteller kaufen – bei Amazon zahlt ihr nämlich wesentlich weniger, gilt aber nicht für alle Kunden.

Update vom 7. Oktober 2025: Zu den Prime Deal Days senkt Amazon den Preis für die regulären AirPods 4 – nur für Prime-Mitglieder (30 Tage kostenlos testen) kosten die aktuell günstige 119 Euro (bei Amazon ansehen). Alle anderen zahlen dagegen 129 Euro bei Amazon.

Originaler Artikel vom 12. November 2024:

AirPods 4: Amazon lockt bereits mit Rabatt auf Apples Kopfhörer

Apple bleibt sich treu und verlangt auch für die neuen AirPods 4 verhältnismäßig viel Geld. Während die Konkurrenz bereits brauchbare Kopfhörer zu zweistelligen Preisen verkauft, ist es beim iPhone-Hersteller traditionell etwas teurer. Selbst das günstigste Modell mit kabelgebundener Aufladung und ohne aktive Geräuschunterdrückung kostet bei Apple im Onlineshop und im Ladengeschäft 149 Euro. Wer die zusätzlichen Komfort-Features benötigt, muss bei Apple 199 Euro zahlen.

Wer zumindest etwas sparen möchte, sollte sich im freien Handel umschauen. Während sich beispielsweise MediaMarkt oder auch Cyberport noch an Apples Preisempfehlung halten, gewähren andere Händler erste Rabatte. So bietet Amazon das Basismodell für 143 Euro an. Zugegeben, der Rabatt fällt mit 4 Prozent etwas mager aus, aber besser als nichts (bei Amazon ansehen).

Etwas mehr sparen kann man beim größeren Modell mit Noise Cancelling. Statt der 199 Euro, die Apple verlangt, kostet es bei Amazon derzeit nur 187 Euro – 12 Euro beziehungsweise 6 Prozent weniger (bei Amazon ansehen).

Die großen Rabatte gewähren die Händler bei den AirPods 4 noch nicht, aber der Preisverfall hat begonnen und dürfte sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Im Laufe des nächsten Jahres dürften die Rabatte vereinzelt noch höher ausfallen. Wer also noch warten kann, sollte dies vielleicht besser tun.

AirPods 4 mit oder ohne ANC?

Beide Modelle bieten gegenüber den AirPods 3 einige Vorteile. Zu nennen wären hier beispielsweise der neue H2-Chip, der IP54-Schutz vor Staub, Schweiß und Wasser oder die Unterstützung für das einfachere Siri-Kommando („Siri“ statt „Hey Siri“ genügt). Ebenso bieten beide Modelle Features wie die Stimmisolation, die personalisierte Lautstärke und die Belüftung für einen Druckausgleich.

Wer sich für das teurere Modell entscheidet, erhält jedoch noch mehr: nämlich die aktive Geräuschunterdrückung, adaptives Audio, einen Transparenzmodus und die Konversationserkennung. Zudem kann das Ladecase kabellos mit einem Apple-Watch-Ladegerät oder einem Qi-zertifizierten Ladegerät (MagSafe und Co.) geladen werden. Nicht zu vergessen: Im Ladecase des besser ausgestatteten Modells steckt auch ein kleiner Lautsprecher für „Wo ist?“. Geht die Ladehülle verloren, kann sie so schnell mit dem iPhone wiedergefunden werden.

Nicht vergessen: Ein USB-C-Kabel ist bei beiden Modellen nicht im Lieferumfang enthalten. Diese Information ist vor allem beim günstigeren Modell wichtig, da dessen Ladecase ausschließlich per Kabel geladen werden kann. Man sollte also entsprechend vorsorgen.

Doch welches Modell sollte man nehmen? Ganz ehrlich: Wer es sich leisten kann, sollte zur Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung greifen. Der verhältnismäßig geringe Aufpreis lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Das Basismodell hingegen schneidet im Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so gut ab.